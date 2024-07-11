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Kültür

Seddülbahir Kalesi Dünya Mimarlık Festivali finalinde

Dünya'nın önde gelen mimari projeleri arasında adından söz ettiren Seddülbahir Kalesi, Dünya Mimarlık Festivali'nde de "tamamlanan kültür yapıları" kategorisinde seçilen 11 finalist arasında yerini aldı.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Seddülbahir Kalesi Dünya Mimarlık Festivali finalinde

Çanakkale

Ulusal alanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası ödüllerinin yanı sıra Archıtızer a+ ve Domus gibi uluslararası yarışmalarda da kısa listeye girme başarısı gösteren Seddülbahir Kalesi, 6-8 Kasım'da Singapur'da düzenlenecek Dünya Mimarlık Festivali'nde yarışacak.

Festivalde, 68 ülkeyi temsil eden 140 jüri üyesi karşısında gerçekleştirilecek proje sunumlarının ardından dünyanın en prestijli mimarlık platformu ödüllerinin kazananları açıklanacak.

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