Dolar
27.23
Euro
28.85
Altın
1,916.63
ETH/USDT
1,593.70
BTC/USDT
26,357.00
BIST 100
8,304.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

TRT'de Mevlit Kandili'ne özel hazırlanan programlar izleyiciyle buluşacak

Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla idrak edilen Mevlit Kandili'nde TRT tarafından hazırlanan özel içerikler izleyici ve dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
TRT'de Mevlit Kandili'ne özel hazırlanan programlar izleyiciyle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Mevlit Gecesi Özel" programı yarın 19.00'da TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınlanacak.

Tarihçi ve sosyolog Dr. Coşkun Yılmaz ile Prof. Dr. Mehmet İpşirli, akademisyen, şair ve yazar Bilal Kemikli'nin konuk olacağı Tarih Söyleşileri programında "Mevlit ve Süleyman Çelebi" konulu söyleşi yapacak. Program yarın 19.45'te TRT 2'de izlenebilecek.

Konya Tasavvuf Müziği Korosu ve Çukurova Senfoni Orkestrası, yarın 19.00'da TRT Müzik'te özel bir yayın gerçekleştirecek.

TRT Türk'te, televizyonda ilk kez "Mevlit Kandili Avrupa" programı izleyiciyle buluşacak. Türklerin yoğun yaşadığı Avrupa şehirlerinde, kandilin anlamına dair röportajların sunulacağı program, yarın 20.00'de yayınlanacak.

"O Geldi" isimli yapım da televizyonda ilk kez TRT Türk'te izlenebilecek. Deprem bölgesindeki şehirlerde naat, ilahi, Salavat-ı Şerif, Delailü'l Hayrat ve Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin okunacağı yayın, 22.00'de ekranda olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında savcı mütalaasını verdi
TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Ankara'daki halk otobüslerinde tüm ücretsiz biniş kartları bir çözüm bulunana kadar geçerli olacak

Benzer haberler

TRT'de Mevlit Kandili'ne özel hazırlanan programlar izleyiciyle buluşacak

TRT'de Mevlit Kandili'ne özel hazırlanan programlar izleyiciyle buluşacak

"Kare Takımı: Gizemli Ada" eğlenceli bir macerayı beyaz perdeye taşıyacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet