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Kültür

TRT televizyon yayıncılığında 55 yılı geride bıraktı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) , televizyon yayıncılığında 55. yılını tamamladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı   | 31.01.2023
TRT televizyon yayıncılığında 55 yılı geride bıraktı

Ankara

Kurumun yazılı açıklamasında, TRT'nin televizyon yayınına 31 Ocak 1968'de başladığı hatırlatıldı ve 55 yıldır ilk günkü heyecanla "TRT hem bellektir hem gelecek" sloganıyla yayıncılık anlayışını devam ettirdiği bildirildi.

Ankara Mithapaşa Caddesi'ndeki bir binanın bodrum katında hazırlanan stüdyoda saat 19.30'u gösterdiğinde spiker Nuran Devres'in televizyon yayıncılığının ilk anonsunu, "Sayın seyirciler burası 3. bant 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968, bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz." sözleriyle yaptığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1969'da astronotlar Ay'a ayak bastığında, 1972'de Mühih Olimpiyatları'nda, 1974'te Kıbrıs Barış Hareketı'nda, 1978'de su altı kamerasıyla çekilen ilk belgeselde, 1979'da 5 ülkeden 133 çocuk, 31 liderin katıldığı ilk 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde TRT vardı."

Açıklamada, TRT'nin 55 yıl sonra bugün 18 ulusal ve uluslararası televizyon, 17 radyo kanalı, dijital haber platformları ve 41 dil ve lehçede tüm dünyaya ulaşan yayınlarıyla ilklere imza atmaya devam ettiği belirtildi.

TRT Genel Müdürü Sobacı'nın mesajı

Konuyla ilgili TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da sosyal medya hesabından, kurumun sınırlı imkanla televizyon yayınına başladığını hatırlatarak, "TRT, bugün içeriklerini dünyanın yedi kıtasına ulaştırıyor. 55 yıllık bu yolculukta emeği geçen TRT ailesinin her bir ferdine ve izleyicilerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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