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Kültür

TRT 2'nin yeni yayın dönemi başladı

Edebiyat, tarih, resim, mimarlık, felsefe ve sinema içerikleriyle geniş izleyici kitlesine ulaşan TRT 2, sevilen yapımlar ve 16 yeni programı izleyiciyle buluşturacak.

Ahmet Esad Şani  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
TRT 2'nin yeni yayın dönemi başladı

İstanbul

Edebiyattan tarihe, resimden mimarlığa, felsefeden sinemaya yeni yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan TRT 2'nin yeni yayın dönemi başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, kültür sanat kanalı TRT 2, yeni yayın döneminde sevilen yapımlarının yanı sıra 16 yeni program sunacak.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın düşünsel dünyasını ve eserlerini inceleyen "Yekpare", yazarın kavramlarını açığa çıkaracak.

TBMM Kütüphanesi'ndeki yazma eserlerin tarihini ve ilginç hikayelerini anlatan "Yazma" programı, konunun meraklılarına hitap ederken hayatı hikayelerle anlamlı kılmaya çalışan insanın bu hikayeleri neden ve nasıl ürettiği sorularının cevapları Alev Alatlı'nın hazırladığı "Mitolojinin Gücü: Bana Masal Anlatma" programında ele alınacak.

Edebiyatın müzik, resim, dans gibi sanat dallarıyla buluştuğu ve mesaja dönüştüğü "Anlatı" programı da TRT 2'nin yeni yayın döneminde izleyicilerle buluşacak.

Sanata ve hayata dokunan yeni içerikler yayınlanacak

Türkiye'de fotoğrafçılığın 1900'lerin başından bugüne serüvenini inceleyen "Klişe" programı ile sanatın izinin sürüleceği "Dijital Sanat" programı yeni yayın döneminde TRT 2'nin dikkati çeken programları arasında yer alacak.

Türkiye'den kaçırılmış ve hukuk mücadeleleri sonucunda ait oldukları topraklara geri dönen sanat eserlerinin hikayelerinin anlatılacağı "Eve Dönen Miras" ve kazı başkanları ile röportajların yer aldığı "Hafir", arkeoloji meraklılarını ekranlara davet edecek.

"Resme Yolculuk", izleyicileri Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin en güzel yerlerini resmetmek üzere usta bir ressamla yolculuğa çıkaracak.

"Eskiz" programında, konuk sanatçılar, seçilen bir kitaptan yola çıkarak İstanbul'u kendi anlayışlarıyla resmedecekler.

"Satır Arası Filmler" programında ise dünya edebiyatının seçkin örneklerinden kabul edilen ve sinemaya uyarlanan romanlar, filmleriyle beraber incelenecek.

TRT 2 söyleşileri devam edecek

Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Hüsnü Yavuz Aytekin'in tarih ve kimlik üzerine söyleşilerinin yer aldığı "Aynada Gizli Cihan" ve Beşir Ayvazoğlu'nun konuklarıyla beraber geçen bir asra dair meseleleri konuştukları "100 Yılın Birikimi" de TRT 2 ekranında devam edecek.

Selim İleri'nin Türk ve dünya edebiyatından önemli yazarları anlattığı "Yalnız Okurlar İçin" ile kültür, sanat ve düşünce dünyasından dergilerin konuşulduğu "Mecmua" programı, okurları ekran başına geçirecek.

Ayrıca "Türkiye'nin İlkleri" programında kadim şehirlerin tarihi ve kültürel mirası, kısa ve öz şekliyle TRT 2 izleyenleriyle buluşacak.

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