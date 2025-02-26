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Kültür

Trabzon'da enderun usulü teravih geleneği yaşatılacak

Trabzon'da 15 kişiden oluşan "Ruhefza" adlı ilahi grubu, ramazanda 10 camide cemaate enderun usulü ve cumhur müezzinliğiyle (namaz sonrası zikir ve tespihlerin müezzinler tarafından sırayla veya topluca yapılması) teravih namazı kıldıracak.

Duyğu Avunduk  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Trabzon'da enderun usulü teravih geleneği yaşatılacak Tasavvuf Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Erol (Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA)

Trabzon

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Erol koordinatörlüğünde ve İl Müftülüğü işbirliğiyle hazırlanan "Unutulmuş Bir Geleneğin İhyası Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği" projesi çerçevesinde, imam, müezzin, din eğitimi, din sosyolojisi, güzel sanatlar alanında uzman ve öğrenciler bir araya geldi.

Grup, ramazana sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor.

Dr. Öğr. Üyesi Erol, AA muhabirine, büyük bestekar Itri ile başlayan ve zamanla bir kültür haline gelen enderun usulüyle teravih uygulamasıyla, ibadetin ruhani bir neşe, coşku ve manevi haz eşliğinde eda edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Ramazanın, gündüzlerin oruç ve mukabeleyle, gecelerin ise teravih, temcit ve münacatlarla ihya edilmesi gereken bir ay olduğunu belirten Erol, böylece oruç ibadetinin şekilden ahlaka, suretten maneviyata dönüşebileceğini vurguladı.

Ramazana özel ibadet olan teravihin zahmet değil, özlem içeren ve tekrar gelmesi sabırsızlıkla beklenen bir rahmet olarak algılanması gerektiğinin altını çizen Erol, teravinin farklı makamlarla eda edilmesinin bu amaca hizmet edebileceğini anlattı.

"İnsan ibadetinden zevk almalıdır"

Erol, uygulamanın gelenek halini almasının zor, unutulmasının ise kolay olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Amaç burada insanların ramazanda coşkuyu yakalamaları, namazı coşkuyla kılmalarıdır. Din sadece fıkhı, hadisi, tefsiri bilmek değil, din esasında kul ve Allah arasında duygusal bir ilişkidir. İnsan ibadetinden zevk almalıdır. Biz de Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocaları ve ilahi grubu öğrencileri olarak böyle bir programın hazırlığına giriştik."

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan ilahi grubunun camilerde cemaatle buluşacağını ifade eden Erol, namaz sonunda da cemaatle uygulama hakkında yapacakları anket sonuçlarını rapor halinde İl Müftülüğüne ileteceklerini söyledi.

Erol, ilahi grubunun eğitiminin 5 aydır sürdüğünü çünkü cemaatle eda edecekleri namazda hata olmamasının önemli olduğunu belirtti.

Kentte enderun usulü teravih namazı kılınacak 10 cami, İl Müftülüğünce belirlenecek.

Enderun usulü teravihin özelliği, namazın her 4 rekatının, Türk musikisinin farklı makamlarında kılınması ve bu makamlardaki ilahilerle de süslenmesidir.

İmamın takip edeceği makamlardan her 4 rekatta bir ramazanın ruhuna uygun, namazın huşu ve coşkusunu artırmak için dinlenme anlamına gelen tervihalarda ise eğitimli ve güzel sesli müezzinler topluluğunca ilahilerin okunması adetine "cumhur müezzinliği" ismi veriliyor.

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