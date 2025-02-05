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Kültür

"Toska" sergisi CerModern'de sanatseverlerle buluşacak

Sanatçı Halis Efe Saral'ın "Toska" sergisi, CerModern'de 7 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Buğrahan Ayhan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
"Toska" sergisi CerModern'de sanatseverlerle buluşacak

Ankara

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, genç sanatçı Saral, insan ruhunun derin çalkantılarını, yalnızlık ve kimlik arayışlarını ve zamanın silinmez izlerini sanatsal bir dilde ifade ediyor.

Sanatçı Saral'ın, her figürün belirsizlikle şekillenen bir dünyada insanın kendini tanıma, geçmişle hesaplaşma ve geleceğe dair duyduğu kaygılarla yüzleşme sürecini yansıtarak hazırladığı "Toska" sergisi, izleyiciyi yalnızca bir sanat eserine bakmaya değil o eserin içinde kendi iç dünyasını keşfetmeye teşvik ediyor.

CerModern'de 7 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak sergi, 23 Şubat'a kadar pazartesi günleri hariç olmak üzere haftanın her günü ziyaret edilebilecek.​​​​​​​​​​​​​​

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