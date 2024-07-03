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Kültür

"Tosca" operası, Efes Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), opera tarihinin önemli isimlerinden İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" eserini, İzmir'deki "7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali"nde sanatseverlerle buluşturacak.

Aleyna Coşkun  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
"Tosca" operası, Efes Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek Fotoğraf: Aleyna Coşkun/AA

Mersin

MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer, AA muhabirine, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festivale konuk olacaklarını söyledi.

Festival kapsamında, "Tosca" eserini 10 Temmuz Çarşamba saat 21.00'de sahneye taşıyacaklarını anlatan Biçer, "Dünyaca ünlü Tosca operasını, uluslararası alanda isim yapmış konuk solist sanatçılarımızla seyircilerimizin karşısına çıkaracağız. Efes'in büyülü atmosferine tüm sanatseverleri bekliyoruz." diye konuştu.

Biçer, 7 Temmuz Pazar saat 21.00'de "Evita" müzikalini de festivaldeki sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade etti.

"Tosca" operasının rejisörü Kenan Korbek de iki önemli eserle festivale konuk olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tosca operasında, İzmir Devlet Opera ve Balesinin orkestrası ve çocuk korosu da bize eşlik edecek. MDOB solistlerimiz ve iki uluslararası solist olmak üzere ortak bir yapım gerçekleştirmiş olacağız. Herkesi bekliyoruz. Ayrıca 'Evita' müzikalinin prömiyerini martta gerçekleştirdik. Ülkemizde çok oynanmayan bir müzikaldi. Dolayısıyla ciddi rağbet gördü. Festivalde de oldukça iyi performans sergileneceğini düşünüyorum."

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