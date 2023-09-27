THY ile Contemporary İstanbul'un işbirliğindeki sanat sergisi açıldı
Türk Hava Yollarının (THY) yolcu programı Miles&Smiles ve Contemporary İstanbul iş birliğiyle düzenlenen, 22 ülkeden sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, açıldığı Tersane İstanbul'da 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sergide seramik sanatçıları Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin, Miles&Smiles dünyasını yorumlayacak.
Sanatçıların gözünden sanat ve seyahati harmanlayıp kendi yaratıcılıkları çerçevesinde oluşturdukları sanatın sergilendiği etkinlikte markanın görsel öğesi olarak konumlandırılan "Ampersand"ın geleneksel çini sanatı motifleriyle tasarlanmış versiyonu da yer alacak.
Sanatçılar, proje kapsamında çini ve seramik yüzeyler üzerinde, üç boyutlu formlarda, sır altı ve sır üstü boyama ve serbest sürüş teknikleriyle çalışma yaptı.
67 çağdaş sanat galerisi ve müzenin temsil ettiği sanatçıların yer aldığı proje ile Kaplumbağa Terbiyecisi'nden Andy Warhol'a, müzelerden kamusal heykellere kadar uzanan sanatın insanları ve kültürleri birleştirme gücüne dikkati çekmesi hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.