"Teşkilat" dizisinin yeni sezon Mostar çekimleri başladı
"Teşkilat" dizisinin dördüncü sezonu, yeni hikayesi ve karakterleriyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk bölümünden itibaren reyting listesinin zirvesinde yer alan dizinin, Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki çekimleri başladı.
Özel izin alınarak Mostar Köprüsü ile Blagaj Tekkesi'nde gerçekleştirilen çekimlerde, dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım da yer aldı.
Milli İstihbarat Teşkilatının isimsiz kahramanlarının hikayelerini ekrana getiren dizinin yeni sezonunun konusu şöyle:
"Ömer, Teşkilat'ta geçen sezon yaşadığı travmatik operasyonun ardından kendisini Mostar'da yeni bir arayış içerisinde bulacak. Ömer, yeni yolculuğunda hiç tahmin edemeyeceği görevler üstlenirken yine birbirinden önemli kararlara imza atacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.