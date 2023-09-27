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Kültür

"Teşkilat" dizisinin yeni sezon Mostar çekimleri başladı

"Teşkilat" dizisinin dördüncü sezonu, yeni hikayesi ve karakterleriyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Ahmet Esad Şani  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
"Teşkilat" dizisinin yeni sezon Mostar çekimleri başladı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk bölümünden itibaren reyting listesinin zirvesinde yer alan dizinin, Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki çekimleri başladı.

Özel izin alınarak Mostar Köprüsü ile Blagaj Tekkesi'nde gerçekleştirilen çekimlerde, dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım da yer aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatının isimsiz kahramanlarının hikayelerini ekrana getiren dizinin yeni sezonunun konusu şöyle:

"Ömer, Teşkilat'ta geçen sezon yaşadığı travmatik operasyonun ardından kendisini Mostar'da yeni bir arayış içerisinde bulacak. Ömer, yeni yolculuğunda hiç tahmin edemeyeceği görevler üstlenirken yine birbirinden önemli kararlara imza atacak."

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