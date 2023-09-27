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Kültür

Piyanist Aydınoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Hırvatistan'da konserler verdi

Hırvatistan'ın Varazdin ve Rijeka kentlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında ünlü Türk piyanist Tutu Aydınoğlu, Hırvat müzikseverlerle buluştu.

Lejla Biogradlija  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Piyanist Aydınoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Hırvatistan'da konserler verdi

Zagreb

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde, Varazdin kentinde bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Varazdin Barok Akşamlarında sahne alan Aydınoğlu, barok dönem bestecisi Antonio Soler'in eserlerinden oluşan bir repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Rijeka kentinin tarihi Guvernerova Sarayı'nda düzenlenen konsere de Hırvat müzikseverler yoğun ilgi gösterirken Aydınoğlu, Cemal Reşit Rey'in "Güneş Manzaraları" piyano süitini de seslendirdi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Aydınoğlu'na mükemmel performansından dolayı teşekkür ederek "Türk kültür ve sanatının Rijeka'da tanıtılması ve Hırvat halkı ile buluşturulması noktasında etkinliklere devam edeceğiz." dedi.

Kıran, başta başkent Zagreb olmak üzere yıl sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında, Hırvatistan genelinde birçok etkinlik yapacaklarını duyurdu.

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