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Kültür

Tenor Alessandro Safina, başkentli müzikseverlerle bir araya geldi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Ankara'da konser verdi. Sezen Aksu'nun "Bile Bile" şarkısını İtalyanca ve Türkçe seslendiren Safina, büyük alkış aldı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 28.11.2022
Tenor Alessandro Safina, başkentli müzikseverlerle bir araya geldi

Ankara

ATO Congresium'daki konserde yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan sanatçı, sevilen eserleri başkentli hayranları için söyledi.

Napoliten, opera ve pop şarkılarıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Safina, sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya ait "Bile Bile" şarkısını da İtalyanca ve Türkçe seslendirdi.

Safina, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

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