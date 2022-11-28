Tenor Alessandro Safina, başkentli müzikseverlerle bir araya geldi
İtalyan tenor Alessandro Safina, Ankara'da konser verdi. Sezen Aksu'nun "Bile Bile" şarkısını İtalyanca ve Türkçe seslendiren Safina, büyük alkış aldı.
Ankara
ATO Congresium'daki konserde yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan sanatçı, sevilen eserleri başkentli hayranları için söyledi.
Napoliten, opera ve pop şarkılarıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Safina, sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya ait "Bile Bile" şarkısını da İtalyanca ve Türkçe seslendirdi.
Safina, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.