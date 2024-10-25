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Kültür

Taşköprü'nün 2 bin yıllık geçmişi Kent Tarihi Müzesi'nde sergileniyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Kent Tarihi Müzesi, Pompeiopolis Antik Kenti'nden bugüne kadar ilçenin yaklaşık 2 bin yıllık geçmişine ışık tutuyor.

Özgür Alantor, Hamza Sefa Yılmaz  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Taşköprü'nün 2 bin yıllık geçmişi Kent Tarihi Müzesi'nde sergileniyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

İlçede 1850'li yıllarda Redif Taburu Binası olarak inşa edildikten sonra farklı kurumlar tarafından kullanılan bina, 2017 yılında Taşköprü Belediyesi tarafından Kent Müzesi'ne dönüştürüldü.

Müzede, geçmişi yaklaşık 2 bin yıl önceye dayanan Pompeiopolis Antik Kenti'nden çıkarılan eserlerden bölgenin önemli tarımsal geliri olan sarımsak ekimine, giyim kuşamdan kültürel değerlere birçok obje sergileniyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine, belediyeye devredilen binayı 2015 yılında restorasyonunu yaparak 2017'de müze olarak açtıklarını söyledi.

Müzeye ilginin oldukça fazla olduğunu belirten Arslan, "Yoğun talep var. Ziyaretçi sayımız da gün geçtikçe artıyor. İyi ki yapmışız diyoruz. Taşköprü'nün tanıtımına çok önemli bir katkı veriyor. Dışardan gelen ziyaretçilerin ötesinde Taşköprü'de yaşayıp Taşköprü'yü tanımayan gençlerimiz, insanlarımız var. Dolayısıyla biz bunu da çok önemsiyoruz." dedi.

"Çocukların müzemizi gezmelerini istiyorum"

Göreve geldiği 2009 yılında ilçe için çok önemli bir yer olan Pompeiopolis Antik Kenti'ni dahi insanların bilmediğini fark ettiğini anlatan Arslan, "Ben bu eksikliği tespit ettiğim için eğitim kurumlarımızla yaptığımız görüşmelerde öğrencilerini buralara getirmelerini istiyorum. Çocukların yaşadığı kenti doğru bilmeleri açısından müzemizi gezmelerini istiyorum." diye konuştu.

Arslan, müze hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu bölgenin coğrafi değerlerini burada sergiliyoruz. Tarım alanındaki serüvenini, hikayesini, sanayi alanındaki serüvenini, tarihsel süreçte bütün boyutları ile gösteriyoruz. Taşköprülülerin hangi cepheye gidip de savaştıkları ve şehit oldukları noktalara kadar müzemizde var."

Ziyaretçilerden Gülsüm Sena Türkmen ise müzeyi çok beğendiğini dile getirerek, "Sakarya'da yaşıyorum. Arkadaşım Taşköprü'de yaşıyor. Gezmek için onu ziyarete geldim. Beni ilk olarak bu kent müzesine getirdi. Eski para birimleri, kıyafetleri, kasketleri gördüm. Bölgede yaşayan hayvanların maketlerini inceledim." ifadesini kullandı.

İlknur Özgün de "Gayet yeterli bir müze. Açıklayıcı şekilde kentin tarihi ve kültürü anlatılmış. Şehrimizin 2 bin yıl öncesinde olan yapılarından günümüze kadar olanlar kronolojik şekilde anlatılmış." dedi.

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