Dolar
36.01
Euro
37.12
Altın
2,917.91
ETH/USDT
2,653.80
BTC/USDT
97,282.00
BIST 100
9,845.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle tahliye ediliyor
logo
Kültür

Tamino, Türkiye'de 3 konser verecek

Sahne adı Tamino olan müzisyen Amir Moharam Fouad, Türkiye'de üç konserlik bir turne yapacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 10.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Tamino, Türkiye'de 3 konser verecek

İstanbul

Tamino, Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs'ta İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta, 24 Mayıs'ta Ankara'da CerModern'de, 25 Mayıs'ta İzmir Arena'da konser verecek.

Genç müzisyen, "Every Dawn's a Mountain" adlı yeni albümünü 21 Mart'ta yayınlayacak. Yeni albümünde kayıp, yerinden edilme ve ayrılık konularına değinen Tamino, albümden "Sanctuary" adlı son single'ı da dinleyicilerin beğenisine sundu. Vokallerini Mitski'nin üstlendiği parça, umut ve kalp acısı üzerine bir hikaye anlatıyor.

Büyükbabası, Mısırlı ünlü şarkıcı Muharram Fouad'tan ilham alarak gitar öğrenen Tamino'nun konser biletleri 13 Şubat'ta satışa çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 5,2 ve 5,1 büyüklüğünde iki deprem
Samsun, Çorum ve Adana'da eğitime 1 gün ara verildi
Ege ve Marmara'da 8 ilçede deniz suyunda çekilme gözlendi
Bakan Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere Cenevre'de
Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Tamino, Türkiye'de 3 konser verecek

Tamino, Türkiye'de 3 konser verecek

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İzmir'de bu hafta çok sayıda etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak

Polonyalı gitar virtüözü Marcin Patrzałek, Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak

Polonyalı gitar virtüözü Marcin Patrzałek, Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak
Antakya Medeniyetler Korosu, depremin vurduğu Hatay'a şarkılarla moral veriyor

Antakya Medeniyetler Korosu, depremin vurduğu Hatay'a şarkılarla moral veriyor
İstanbul, bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

İstanbul, bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet