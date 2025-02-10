Tamino, Türkiye'de 3 konser verecek
Sahne adı Tamino olan müzisyen Amir Moharam Fouad, Türkiye'de üç konserlik bir turne yapacak.
İstanbul
Tamino, Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs'ta İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta, 24 Mayıs'ta Ankara'da CerModern'de, 25 Mayıs'ta İzmir Arena'da konser verecek.
Genç müzisyen, "Every Dawn's a Mountain" adlı yeni albümünü 21 Mart'ta yayınlayacak. Yeni albümünde kayıp, yerinden edilme ve ayrılık konularına değinen Tamino, albümden "Sanctuary" adlı son single'ı da dinleyicilerin beğenisine sundu. Vokallerini Mitski'nin üstlendiği parça, umut ve kalp acısı üzerine bir hikaye anlatıyor.
Büyükbabası, Mısırlı ünlü şarkıcı Muharram Fouad'tan ilham alarak gitar öğrenen Tamino'nun konser biletleri 13 Şubat'ta satışa çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.