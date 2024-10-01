tabii'nin yeni dönem projeleri tanıtıldı
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni dönemdeki projeleri Tersane İstanbul'da düzenlenen programla tanıtıldı.
İstanbul
TRT yönetimi, bürokratlar, sanatçılar, dizi ve film sektörü profesyonelleri ile kültür sanat ve spor camiasından birçok ismin katıldığı programın sunuculuğunu Cem Özer ve Tuba Ünsal üstlendi. Programda ayrıca Sinan Akçıl sahne aldı.
Kültür sanat dünyasından birçok ismin katıldığı programda konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak etik değerler sınırları içinde her yaş grubuna ve ilgiye uygun içerikleri, büyük bir özveri ve hassasiyetle hazırladıklarını söyledi.
Geçen yıl mayıs ayında izleyicilerle buluşan tabii'nin kuruluşuna dair Sobacı, "Sadece ülkemiz için değil, yayın ve yapım alanında görmezden gelinen, kendi hikayesini anlatamayan, algılara mahkum edilen milyarlarca insan için de önemli bir eşiğin aşılması demekti. Zira bugün, içerik kartellerinin insanları tek tipleştirme gayesine mahkum ettiği kültürel bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu kültürel yapı, dijital alanı tahakküm altına almış ve bu alan, benzer bakış açıları, benzer tepkiler, benzer hayat tarzları, benzer öncelikler oluşturmak için seferber edilmiş durumdadır." dedi.
"tabii, kendi hikayemizin yine kendimizce yazılacağının ve anlatılacağının beyanıdır"
Dijital alanın karşıtlıkları besleyen, uçları ve sapkınlıkları normalleştiren, az olanı çok gibi gösteren, bilinçli ve sistematik bir şekilde belirli değerleri dayatan bir alan olduğuna dikkati çeken Sobacı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu alanda var olmak ise çoğunlukla onların hassas noktalarına az ya da çok değinmeyi, hikayenizi onların beklentilerine göre şekillendirmeyi bir ön koşul olarak karşınıza çıkarmaktadır. Cinsiyetsizleştirme politikalarının uygulama sahası haline gelen, aile kurumunun hedef tahtasına oturduğu böylesi bir dijital alan, insanlığın geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, 'kutsala ve fıtrata karşı bir savaşa dönüşen bu kuşatmayı yarmak ve yıpratmak' için mücadele ediyoruz. Yapım ve yayın alanında adil temsili savunuyor, dijital alanda da 'daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Sığ değil, derinlikli, aile kurumunu tahrip eden değil, aile dostu, bilinçaltına hitap eden mesajlarla kirletilmiş değil, temiz içeriklerle izleyicilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bu bağlamda tabii, kendi hikayemizin yine kendimizce yazılacağının ve anlatılacağının beyanıdır. tabii, tüm dayatmalara karşı, sağlam bir duruşun tezahürüdür ve tabii, yapayların hakim kılınmaya çalışıldığı bir dünyada, ismiyle müsemma doğal bir kaynaktır."
"Çok yakında tabii'nin uluslararası açılımı da gerçekleştirilecek"
Kurulduğu ilk günden bugüne TRT'nin, Türkiye'de bir yapım ekosisteminin doğmasına ve büyümesine vesile olduğunu aktaran Sobacı, dijital platform tabii'nin de bu ekosistem için büyük önem taşıdığını ifade etti.
tabii'nin henüz bir yıl gibi kısa bir sürede 6 milyonu aşan üye sayısına ulaştığına işaret eden Sobacı, şu bilgileri verdi:
"Bir yandan içeriklerimizdeki çeşitliği arttırırken, diğer yandan milyonlarca içeriğin arasından sıyrılarak izleyicinin dikkatini çekmek için işin sanatsal tarafının büyük önem arz ettiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. tabii'nin yeni dönemine, üyelerimize temiz ve izlediklerine değecek içerikler sunma sorumluluğuyla hazırlandık. Bu projelerin tabii'de yer alması, sektörün tüm aktörleri için hem ekonomik kazanım hem daha fazla tanınma hem de uluslararası bir yolculuk fırsatı doğuruyor. tabii ile Türk yapımlarına yaptığımız yatırımı, başka hiçbir yerli veya yabancı platform bu kadar hızlı yapamamıştır. Çok yakında tabii'nin uluslararası açılımını da gerçekleştirecek ve dünyadaki Türk yapımlarına olan talebi karşılamak noktasında önemli bir boşluğu dolduracağız."
Mehmet Zahid Sobacı, TRT olarak Türk dijital yayıncılık sektörünün öncüsü olmak için çıktıkları bu yolda amaçlarına değinerek, "Amacımız, ülkemizin gerçek hikayesini, iradesini, sözünü, dünyaya birinci ağızdan anlatmaktır. Bunu yaparken, yumuşak güç unsuru haline gelen dizilerimiz aracılığıyla Türkiye'nin tanıtımına destek vermek ve turizmden ticarete tüm alanlarda ülkemize katma değer sağlamaktır. Masada ve sahada güçlü Türkiye'nin dijitaldeki gücü olmaktır." diye konuştu.
Yeni sezonda tabii
tabii'nin yeni sezonunda pek çok yeni yapım yer alıyor.
Ahmet Kural ve Selçuk Aydemir'i bir araya getiren kara komedi "Gassal", Ozan Akbaba imzalı aksiyon dizisi "Çırak", vicdanı ile kariyeri arasında kalan bir bankacının hikayesini anlatan "Yankı: Görünmez El", Gürkan Uygun'un namlı bir kabadayıyı canlandırdığı "Marnalı", Akın Aksu'nun kaleminden çıkan "Cihangir Cumhuriyeti", Cem Gelinoğlu'nun başrolde oynadığı komedi dizisi "% İki", eski bir mafya babasının gülünç maceralarını anlatan "Kız Babası" dizileri bu sezon izleyiciyle buluşacak.
Ayrıca "Küçük Dahi İbn-i Sina" ile birlikte "Tozkoparan İskender: Sır", "Mevlana Celaleddin-i Rumi", "Hay Sultan", "Yeşil Deniz Milenyum" ve "Mahsusa" gibi sevilen tabii orijinal dizilerinin yeni sezonları da yakında tabii'de olacak.
Bunun yanı sıra izleyiciler, Avrupa'nın prestijli futbol turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki tüm maçları tabii'den takip edebilecek.
Yeni sezonda tabii'den iki farklı izleme seçeneği
Yeni dönemde tabii izleyicileri için iki farklı izleme seçeneği sunuyor. tabii'nin ücretsiz versiyonunda TRT kanallarının canlı yayınlarına, TRT'nin güncel ve arşiv içeriklerine reklamlı olarak erişilebiliyor.
tabii Premium abonelik ise 30'un üzerinde tabii orijinal yapımının, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ndeki tüm maçların, klasikleşen TRT dizilerinin, tüm TRT kanallarının canlı yayınlarının, ses getiren film, dizi ve belgesellerin yer aldığı reklamsız izleme keyfi sunan bir üyelik paketini kapsıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.