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Kültür

Sinop'tan Samsun'a Cumhuriyet yürüyüşü

Sinoplu iki kadın yürüyüşçü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Samsun'da olmak için 120 kilometre yol katedecek.

Veysel Altun   | 27.10.2022
Sinop'tan Samsun'a Cumhuriyet yürüyüşü Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Gerze Kuzey Doğa Yürüyüşçüleri üyesi Çavdar ile Bayrakal, 26 Ekim'de Sinop'un Gerze ilçesinden yola çıktı.

120 kilometre yürüyerek 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılını Samsun'da kutlamayı hedefleyen Çavdar ile Bayrakal, Samsun'un Bafra ilçesine ulaştı.

Cumhuriyet yürüyüşçülerinden Neslihan Çavdar, AA muhabirine, günde ortalama 45 kilometre yol gittiklerini söyledi.

Türk kadınlarını temsil etmek için yola çıktıklarını belirten Çavdar, "2013 yılından beri doğa yürüyüşü yapıyorum. Yolculuğumuz güzel geçiyor. İlk etabımız Gerze'den Samsun'un Alaçam ilçesi oldu. Alaçam'dan da Bafra'ya geldik. Üçüncü etabımızda ise Atakum'da olacak. Son olarak Atatürk Anıtı'nda olacağız." dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nı Samsun'da kutlayacaklarını dile getiren Çavdar, "Eşlerimizin katkılarıyla yola çıktık. Yolda hiçbir sıkıntı yaşamadık." ifadesini kullandı.

Bayrakal ise şehirler arası ilk yürüyüşünü yaptığına işaret ederek, Kastamonu Şerife Bacı Anıtı'na da yürüyüş planladıklarını kaydetti.

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