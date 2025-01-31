Dolar
35.86
Euro
37.25
Altın
2,797.16
ETH/USDT
3,328.80
BTC/USDT
104,751.00
BIST 100
10,035.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Sinop'taki müzeler 2024'te 326 bin ziyaretçi ağırladı

Sinop'taki müzeler, geçen yıl 326 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Sinop'taki müzeler 2024'te 326 bin ziyaretçi ağırladı Fotoğraf: Gökhan Güçüklüoğlu/AA

Sinop

Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin kültürel ve tarihi zenginliklerini yansıtan müzelerin 2024 yılında da yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Restorasyon çalışmaları henüz tamamlanmayan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nin, bir bölümünün ziyarete açık olmasına karşın kenti ziyaret edenlerin ilk durakları arasında yer aldığını vurgulayan Özarslan, kentte geçen yıl hizmete açılan Türkiye'nin ilk keten müzesinin de çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Özarslan, 326 bin kişinin ziyaret ettiği Sinop'taki müzelerin kentin geçmişine ışık tuttuğuna dikkati çekerek, "Şehrimizin müzelerine gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Sinop'un eşsiz müzelerini ziyaret ederek tarihe yolculuk yapmak isteyen misafirlerimizi müzelerimizi görmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil viyadükten düştü
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, dünyada örnek teşkil edici tarzda özgürleşme ve varoluş mücadelesi veriyor
Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Kapıkule-Çerkezköy etabında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık
Kentsel büyümeye göre araç sayısındaki artış, Erzurum'da hava kirliliğine sebep oluyor
Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu

Benzer haberler

Sinop'taki müzeler 2024'te 326 bin ziyaretçi ağırladı

Sinop'taki müzeler 2024'te 326 bin ziyaretçi ağırladı

Çocuk yaşta edindiği mesleğini 51 yıldır aralıksız sürdürüyor

Sinop'ta DSİ selden etkilenen ırmaklardan 5 milyon metreküp malzeme tahliye etti

Sinop'ta market sahibinin hobisi ahşap atölyesinde üretime dönüştü

Sinop'ta market sahibinin hobisi ahşap atölyesinde üretime dönüştü
"Üretimin yaşı olmaz" diyen huzurevi sakinleri mantar yetiştirmeye başladı

"Üretimin yaşı olmaz" diyen huzurevi sakinleri mantar yetiştirmeye başladı
Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet