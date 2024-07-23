Dolar
32.84
Euro
35.65
Altın
2,404.79
ETH/USDT
3,415.90
BTC/USDT
66,052.00
BIST 100
11,089.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Sinema Araştırmaları Merkezi kuruldu

Bir grup akademisyen ve sinema araştırmacısının kuruluşunu tamamladığı Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Sinema Araştırmaları Merkezi kuruldu

İstanbul

Merkezden yapılan açıklamaya göre, gazeteci, sinema araştırmacısı ve yazar Burçak Evren, sinema araştırmacısı ve yazar Deniz Yavuz, sinema yazarı Ertan Tunç, akademisyen Ali Karadoğan, Ayşe Toy Par, Barış Saydam, Ece Vitrinel ve Ruken Öztürk'ün kurucusu olduğu, İstanbul merkezli mesleki sivil toplum örgütü dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürecek.

SİAMER, sinema alanında çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, yazarların, eleştirmenlerin ve gazetecilerin kendi aralarında ve sinema profesyonelleriyle, festivallerle, sektörle ve yayıncılık dünyasıyla iletişimlerini, etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Merkez, aynı zamanda sinema üzerine yazan herkesin özgürce bu ortamda çalışabilmesini, sinema alanında yapılacak araştırmaları desteklemeyi ve araştırmacıların haklarını korumayı amaçlıyor.

Merkezin yapılan ilk genel kurulunun sonucunda birinci dönem yönetim kuruluna, Ayşe Toy Par, Barış Saydam, Bülent Vardar, Deniz Yavuz, Ece Vitrinel, Emine Uçar İlbuğa, Ertan Tunç, Müjgan Yıldırım, Özde Çeliktemel ve Senem Duruel Erkılıç seçildi.

Denetim kurulu ise Alin Taşçıyan, Aydan Özsoy, Baran Seyhan, Tunca Arslan, Özgür İpek ve Ruken Öztürk'ten oluşuyor.

Sinema alanında gerçekleştirilecek birçok projenin gündeminde olduğu ilk dönem yönetim kurulu, çalışmalarında arşivsel başlıklara ve ülke genelinde sinema, televizyon alanında eğitim veren fakültelerle yapılacak çalışmalara öncelik verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Kınalıada, Katar’ın Doha Limanı'nı ziyaret etti
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Türkiye, Filistinlilerin Pekin'de milli birliğe yönelik bildiriyi kabul etmesinden memnun
TÜGVA'nın yaz okuluna giden öğrenciler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde buluştu
Muğla'da evde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Sinema Araştırmaları Merkezi kuruldu

Sinema Araştırmaları Merkezi kuruldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet