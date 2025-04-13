"Şehirlerin Ecesi: Ankara" müzikali sahnelendi
Müzisyen Pınar Ayhan'ın yazıp yönettiği ve anlatıcılığını üstlendiği "Şehirlerin Ecesi: Ankara" müzikali sahnelendi.
Ankara
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'ndaki müzikalde Şef Orhun Orhon'un yönettiği Unique Filarmoni Orkestrası ve Korosu sahne aldı.
Pınar Ayhan, Ankara'nın 3 bin yıllık geçmişine ışık tutan müzikalde Frigler'den Büyük İskender'e, Galatlar'dan Anadolu Selçukluları'na, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar Başkent'in tarih boyunca üstlendiği rolü anlattı.
Ankara'nın başkent oluşunun hikayesinin de yer aldığı müzikalde, Ankara Kulübü Seymenleri ve Dans Dünyası Dans Topluluğu da Ayhan'a eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.