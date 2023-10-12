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Kültür

Bursa'da "Kemal" müzikali sahnelendi

Bursa'da, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Türk Anneler Derneği Bursa Şubesince, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte "Kemal" müzikali sahnelendi.

Fatma Nur Söğütlü  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Bursa'da "Kemal" müzikali sahnelendi Fotoğraf: Fatma Nur Söğütlü/AA

Bursa

​​​​​​​Oditoryum Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte geceye sponsor olan kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

Ardından sanatçı Pınar Ayhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu, okul hayatı sivil ve askeri alandaki yolculuğunu anlatan "Kemal" müzikaliyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Müzikalin sonunda Ayhan ve orkestranın performansı seyircilerce uzun süre alkışlandı.


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