Dolar
18.61
Euro
18.20
Altın
1,647.46
ETH/USDT
1,580.80
BTC/USDT
20,604.00
BIST 100
4,105.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Şef Gürer Aykal 80. yaşını sahnede kutladı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), "Gürer Aykal: 80. Yaş Günü" konserinde müzikseverlerle buluştu.

Hilal Uştuk   | 04.11.2022
Şef Gürer Aykal 80. yaşını sahnede kutladı

İstanbul

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği, orkestranın onursal şefi Gürer Aykal'ın 80. yaşını kutlama konseri, Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Aykal'ın yönetimindeki orkestra, konserin ilk bölümünde, Finlandiyalı piyanist Joonas Ahonen'e eşlik etti.

Konserde, bir dönem Aykal’ın da öğretmeni olan eğitimci, besteci ve müzikolog Ahmet Adnan Saygun'un "Piyano Konçerto no.1, op.34" ve Prokofiev’in "Romeo ve Juliet, Süit no.1, op.64" eserinden "Minuet", "Maskeler", "Balkon Sahnesi" ve "Tybalt’ın Ölümü" bölümleri, "Romeo ve Juliet, Süit no.2, op.64" eserinden "Montagueler ve Capuletler", "Genç Juliet", "Hizmetçilerin Zambaklar ile Dansı" ve "Romeo, Juliet’in Mezarında" bölümleri yorumlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Soylu: İzmir'de yaklaşık 20 binada hasar var, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor
İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (F-16 satışı) Bir iki ay içerisinde sürecin tamamlama ihtimali yüksek görünüyor

Benzer haberler

Şef Gürer Aykal 80. yaşını sahnede kutladı

Şef Gürer Aykal 80. yaşını sahnede kutladı

Usta sanatçı Ayla Algan: Sadri Alışık'tan çok şey öğrendim

İranlı orkestra şefi Rahbari, CRR orkestrasını yönetecek

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Orkestra şefi Gürer Aykal'dan "genç seyirci" övgüsü

Orkestra şefi Gürer Aykal'dan "genç seyirci" övgüsü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet