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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Kültür

Saros Körfezinin turizm niteliğinin artırılması hedefleniyor

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Saros Körfezinin turizm niteliğini artırarak turizmde büyümenin sağlanacağını belirtti.

Cihan Demirci   | 30.11.2022
Saros Körfezinin turizm niteliğinin artırılması hedefleniyor

Edirne

Trakya Üniversitesi ile Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Avrupa Birliği projesi kapsamında, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde Çevre Teknolojileri Fuarı ve Proje Pazarı etkinliğinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Kırbıyık, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihi, turistik ve kültürel birçok zenginliğe sahip olduğunu söyledi.


Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne'de tarih, inanç, doğa ve deniz turizminin yapılabildiğini aktaran Kırbıyık, "Şehrin dışarıdan çok fazla bilinmeyen unsurlarından biri de bu, Saros Körfezindeki yaklaşık 75 kilometrelik sahil bandını insanlar gelip görünce fark ediyorlar. Bu alanda turizm niteliğini artırabilmek önemli. Bu bağlamda özellikle deniz turizmini kullanabilmemiz son derece önemli." diye konuştu.

Vali Kırbıyık, turizmde kalkınma ve büyüme için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da çevre, su ve havanın tüm insanlığın ortak kullanımında olduğunu belirterek, hep birlikte çevre bilincini oluşturmak gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk ise projenin 3.5 milyon avroluk bir bütçeye sahip olduğunu aktardı.

Ortak su kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini ifade eden Öztürk, "Avrupa Birliğinin özellikle yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle tam olarak örtüşen bir proje. Bu proje ile su kalitesinin korunması ile ilgili özellikle kurumsal ve teknik kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, projeye ilişkin sunum yaptı.

Çevreyle ilgili yapılacak her çalışmanın çok değerli olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, "Trakya Üniversite olarak Yeşil Trakya Hareketini başlattık. Tüm birimlerimize sıfır atık belgesi aldık. Şu ana kadar tekrardan döndürmek adına 32 ton kağıt topladık. 1 tondan 17 ağaç düşünürsek yaklaşık 500'ün üzerinde ağaç kurtarmış olduk. Yaptıklarımızı uluslararası alanda paylaştık. Bu anlamda Türkiye'de 16'ncı, dünyada ise 288'inci üniversite olarak seçildik." ifadelerini kullandı.

Çevre Teknolojileri Fuarı ve Proje Pazarı yarınki etkinliklerin ardından sona erecek.

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