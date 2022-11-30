TRT 2 ödüllü ve prestijli filmleri sinemaseverlerle buluşturacak
Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri bu ay ekranlara getirecek.
Istanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, kasım ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak.
Aralık boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle;
1 Aralık Perşembe 21.30 Badkonake sefid (Beyaz Balon)
2 Aralık Cuma 21.30 Ivanovo detstvo (İvan'ın çocukluğu)
3 Aralık Cumartesi 21.30 Terug Naar Morgen (Yarına Dönüş)
4 Aralık Pazar 21.30 Big Fish (Büyük Balık)
5 Aralık Pazartesi 21.30 The 39 Steps (39 Basamak)
6 Aralık Salı 21.30 Dayereh (Daire)
7 Aralık Çarşamba 21.30 Cenneti Beklerken
8 Aralık Perşembe 21.30 Bolgen (Dalga)
9 Aralık Cuma 21.30 Zerkalo (Ayna)
10 Aralık Cumartesi 21.30 Das Leben der Anderen (Başkalarının Hayatı)
11 Aralık Pazar 21.30 Vantage Point (Bakış açısı)
12 Aralık Pazartesi 21.30 Staroye i novoye (Eski ve Yeni)
13 Aralık Salı 21.30 Anaga aparar jol (Anneye Giden Yol)
14 Aralık Çarşamba 21.30 Pandora'nın Kutusu
15 Aralık Perşembe 21.30 La caja vacía (Boş Sandık)
16 Aralık Cuma 21.30 Stalker (İz Sürücü)
17 Aralık Cumartesi 21.30 Lion
18 Aralık Pazar 21.30 Bread and Roses (Ekmek ve Güller)
19 Aralık Pazartesi 21.30 Cleo de 5 a 7 (5'ten 7'ye Cleo)
20 Aralık Salı 21.30 The Horse Thieves. Roads of Time (At Hırsızları)
21 Aralık Çarşamba 21.30 Kar Beyaz
22 Aralık Perşembe 21.30 Eldfjall (Yanardağ)
23 Aralık Cuma 21.30 Nostalghia (Nostalji)
24 Aralık Cumartesi 21.30 Dobar dan za posao (Çalışmak İçin İyi Bir Gün)
25 Aralık Pazar 21.30 The Hunter (Avcı)
26 Aralık Pazartesi 21.30 Dersu Uzala
27 Aralık Salı 21.30 Tuntematon mestari (Bir Anlaşma)
28 Aralık Çarşamba 21.30 Kovan
29 Aralık Perşembe 21.30 Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer (Andrey Tarkovski: Bir Dua Olarak Sinema)
30 Aralık Cuma 21.30 Offret (Kurban)
31 Aralık Cumartesi 21.30 Ladri di biciclette (Bisiklet Hırsızları)