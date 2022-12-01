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Kültür

"Sanatımızda Hz. Peygamber" sergisi açıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Hazreti Muhammed sevgisinden ilhamla yapılan eserlerin yer aldığı "Sanatımızda Hz. Peygamber" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Fatih Türkyılmaz   | 01.12.2022
"Sanatımızda Hz. Peygamber" sergisi açıldı Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz - AA

İstanbul

Albaraka Sanat Galerisi'nde açılan sergi, Hazreti Muhammed'i konu alan hat, minyatür, tezhip, çini ve cilt eserlerinden oluştu.

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, serginin açılışında, Müslümanlar için peygamber sevgisinin önemine dikkati çekerek, sergideki sanat eserlerinin her birinin bu sevgiyle ortaya çıktığını söyledi.

Andı, "Sanatımızda Hz. Peygamber" sergisinin Hazreti Muhammed'e fiili bir salavat olduğunu ifade ederek, "Bu sergide Hazreti Peygamber'e olan bağlılığımızı, onu nasıl yücelteceğimizi sanat eserleri etrafında göstermiş oluyoruz. Bu vesileyle hem FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi mensuplarına hem de Albaraka Türk'ün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Temennimiz ve niyetimiz bu iş birliğini çok daha kapsamlı işlerle sürdürmektir." dedi.

Sergide, akademisyen, mezun ya da halen öğrenci olan 45 sanatçının 56 eseri yer aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Hilal Arpacıoğlu ve öğretim görevlisi Betül Bilgin'in koordinatörlüğündeki serginin küratörlüğünü araştırma görevlisi Betül Sayın üstlendi.

Albaraka Kültür Sanat paydaşlığındaki sergi, aralık sonuna kadar ziyaret edilebilecek.


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