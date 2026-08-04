Besteci, söz yazarı ve yorumcu Sami Yusuf, Türkiye konserlerine özel kurgulanan "Kökler" teması kapsamında İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da konser verecek Besteci, söz yazarı ve yorumcu Sami Yusuf, Türkiye konserlerine özel kurgulanan "Kökler" teması kapsamında İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre sanatçı, 23-24 Eylül'de Ankara ATO Congresium'da, 27-28 Eylül'de ise İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sahne alacak.

Geçen yıl "İki Deniz Arasında" temasıyla Yenikapı'da konser veren Yusuf, bu kez yeni temasıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Hafızalara kazınan eserlerinin yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği parçaları özgün düzenlemeler ve görsel prodüksiyon eşliğinde seslendirecek sanatçının, müzikal ve manevi yönü güçlü bir konser deneyimi sunması bekleniyor.

Konser salonlarını akustik yapısına göre bizzat seçti

Sami Yusuf, 3Z Organization ve WOVO organizasyonuyla düzenlenen Türkiye konserlerinde Ankara ATO Congresium ile İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nu, üstün akustik özellikleri ve dinleyiciyle daha güçlü bir bağ kurmaya imkan sağlayan atmosferleri nedeniyle tercih etti.

Dünya genelinde 45 milyondan fazla albüm satışı gerçekleştiren ve bugüne kadar 1 milyarı aşkın dijital dinlenmeye ulaşan sanatçı, tasavvuf musikisi, klasik Doğu ezgileri ve senfonik altyapıları buluşturan özgün müzikal yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Sanatçının Türkiye konserlerinin biletleri Biletix, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunuldu. Konserlere Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Asya'ya dünyanın birçok farklı ülkesinden sanatseverlerin de katılımı bekleniyor.

Son yıllarda insani yardım çalışmaları ve Gazze konusundaki duyarlılığıyla da uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Sami Yusuf, "Forever Palestine" ve "Try Not to Cry" adlı eserleriyle Filistin halkına destek mesajı veriyor.

Sanatçı, 2025'te İstanbul ve Amman'da gerçekleştirdiği konserlerin gelirinin bir bölümünü de Gazze'deki insani yardım çalışmalarına bağışlamıştı.