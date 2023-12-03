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Kültür

Sanatçı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap, Taksim Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Esad Şani  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Sanatçı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Gürzap'ın ailesi, dostları, arkadaşları ve sevenleri öğle namazı öncesinde caminin avlusunda bir araya geldi.

Usta oyuncunun eşi Arsen Gürzap taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi ve Gürzap'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

"Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum"

Vali Gül, gazetecilere, Türk tiyatrosunun önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum, sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.

Cenazenin Taksim Camii'nden uğurlandığına işaret eden Gül, "Beyoğlu Belediye Başkanımızla, sevenleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarla birlikte son görevimizi yaptık. Mekanı cennet olsun, makamı ali olsun, hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Gürzap'ın cenazesi Sapanca Kırkpınar'daki aile mezarlığına defnedilecek.

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