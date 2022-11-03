"Sanat Durağı" sokak sanatçılarının sahnesi oldu
Başkentte, metro istasyonlarındaki "Sanat Durağı"nı sahne gibi kullanan sokak müzisyenleri, her gün binlerce başkentlinin kulağında hoş bir seda bırakıyor.
Ankara
Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2018'de birkaç metro istasyonunda kurduğu "Sanat Durağı" platformlarının sayısı, özellikle salgın döneminde ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için artırıldı.
Bu platformlar, aralarında engelli, öğrenci ve iş bulamayan müzisyenlerin olduğu kişilere geçimlerini sağlama olanağı veriyor.
Belediyeye kayıt yaptırarak izin belgesi alan 208 sokak sanatçısı, Kızılay, Akköprü, Batıkent ve Dikimevi gibi her gün yoğun yolcu trafiğinin olduğu 10 istasyonda, haftada 3 gün, günde 2'şer saat sanatlarını icra ediyor.
Metro istasyonlarındaki müzik ziyafetini izleyen yolcular, sokak sanatçılarına bir miktar parayla da destek oluyor.
Görme engelli Taner Menekşe, cümbüşüyle yolcuları etkiliyor
Cümbüşüyle çaldığı eserlerle Kızılay Metro Çarşısı'ndaki yolcuların dikkatini çeken 44 yaşındaki Taner Menekşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan görme engelli olduğunu ve eğitim desteği almadan çabası ve azmiyle birçok enstrümanı çalmayı öğrendiğini belirtti.
Menekşe, 6-7 yıldır sokak sanatçılığı yaptığını ve metro istasyonlarındaki "Sanat Durağı" uygulamasından memnun olduğunu bildirdi.
"Eva" isimli köpeğiyle sanat durağına geliyor
"Eva" isimli köpeğiyle müziğini icra etmek için gelen 38 yaşındaki Murat Soysal ise Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojisi Bölümü'nden mezun olduğunu, şu an Hacı Bayram Veli Üniversitesinde felsefe okuduğunu söyledi.
Sokak müziği ile aranje yaparak ve müzik dersi vererek geçimini sağladığını bildiren Soysal, "Sokak müziğinde birçok sıkıntılar çekiyorduk. Belediyemiz bu hizmetle bizi biraz olsun rahatlatmış oldu." dedi.
Soysal, gitarıyla farklı tarzlardaki şarkıları seslendirdiğini ifade ederek, "Burada piyasadaki, barlardaki müzik gibi değil de daha sanatsal şeylere rastlayabiliyorlar. Çünkü bazı engelli vatandaşların yaptığı müzikler çok folklorik ve etnik yapıda. Buna hiçbir yerde rastlayamazsınız, burada rastlıyorlar. Ben daha çok pop rock ve Anadolu rock tarzından şeyler çalıyorum. Güzel oluyor, çok severek dinleyen insanlar oluyor." diye konuştu.
İngilizce repertuvarıyla dinleyenlerin dikkatini çekiyor
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu 37 yaşındaki Yıldırım Aydın Erdoğan da 18 yıldır gitar çaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Repertuvarım genelde İngilizce ama isteklere göre piyasa şarkıları da söylüyoruz. Ankara'da İngilizce şarkı söyleyen görmedim, bir fark yaratmak istedim ve İngilizce repertuvar hazırladım. Dinleyenler ilk görüşte şok olup duruyor, şarkının bitmesini bekliyorlar, bize katkıda bulunup ayrılıyorlar. Çok güzel tepkiler veriyorlar."
"Sanat Durağı" hedeflerine giden yolu açtı
Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Buket Gürdal, 14 yıldır gitar çaldığını ve 4 senedir de Sanat duraklarında müzik yaptığını belirtti.
Sanat duraklarında gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başladıktan sonra bir mekanda sahne alma fırsatı bulduğunu anlatan Gürdal, "Daha büyük hedeflerim var. Bir şarkı çıkarmak ve duyurmak gibi hedeflerim var." diye konuştu.
Kemanıyla duygulandırdı
Gitar çalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi arkadaşı Salih Yıldız ile Sanat duraklarının müdavimi olan 21 yaşındaki Beyza Küçük de Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu ve liseden beri keman çaldığını belirtti.
Üniversiteye geldiğinden beri metroda keman çaldığını söyleyen Küçük, "Sanat Durağı uygulaması çok güzel bir şey çünkü insanlar genelde metro içinde rastgele bir yerlerde çalıyor. Özellikle metronun içinde çok sıkıntı oluyor ama bu şekilde olması daha hoş, daha düzenli. Hem de müzisyenlere belirli saatlerin verilmesi müzisyenleri daha değerli kılıyor." açıklamasını yaptı.
Bir gün eser icra ederken kendisini izleyen yabancı uyruklu bir kadının ağladığını anlatan Küçük, "İngilizce konuştu, 'Ben hayatımda hiç böyle bir şey dinlememiştim.' dedi. Onu görünce ben de ağladım. Sanırım zor bir dönemden geçiyordu." ifadelerini kullandı.
Ankara'da doğan 34 yaşındaki lise mezunu Ümit Geleri ise 17 yaşından beri müzikle ilgilendiğini ve 2019'dan beri sokak müzisyenliğiyle geçimini sağladığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.