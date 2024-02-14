Dolar
30.74
Euro
32.90
Altın
1,993.20
ETH/USDT
2,748.40
BTC/USDT
51,306.00
BIST 100
9,021.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Yapay zeka

Samsun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi

Samsun'da, aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "insansı robotu" sahne aldı.

Erkut Kargın  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Samsun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Silikon ve android heykeller üzerine çalışmalar yürüten Adil Çelik tarafından yaklaşık 10 ayda Aşık Veysel'in fiziksel özelliklerine göre tasarlanan insansı robot, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde öğrencilerle buluşturuldu.

Aşık Veysel'in insansı robotu, türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.

Çelik, gazetecilere, Aşık Veysel robotunun Cumhuriyet'in 100. yılı ile Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılı kapsamında yapıldığını söyledi.

Geçen yılın "Aşık Veysel Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatan Çelik, "Kendi müzem için tasarlamış olduğum bir çalışmaydı. Ülkemizin vizyonuna uygun ve güzel şekilde tanıtımına katkı sağlaması, Veysel'imizin önemli bir ozanımız olması sebebiyle dünyada daha iyi tanınması, çocuklarımızın, gençlerimizin değerlerimizi daha çok algılaması açısından bu çalışmayı yaptım." dedi.

Robotun 5 türkü okuduğunu, tüm kas özelliklerine sahip olduğunu anlatan Çelik, "Yapay zeka ile çalışacak bazı bölümler daha var. Onları henüz uygulamadık ama ortamın sıcaklığına göre terleme yapabiliyor. Normal bir insan şeklinde karakterleri yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Çelik, Aşık Veysel'i mevcut şartlar içinde en iyi şekilde yansıtmaya çalıştığını aktardı.

Ahmet Sarı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Servet Selim Çetinkaya ise robotu görmekten dolayı sevinçli olduğunu dile getirerek, "Ellerinin hareketlerini gördüm. Türküleri çok güzeldi. Arkadaşlarımla bunun hakkında çok sohbet ettik. Eğlenceliydi." diye konuştu.

Hiranur Arslan da robotu gördüğünde heyecanlandığını, insandan ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de deniz suyu kış ortasında iki aydır sıcak hava dalgasına maruz kalıyor
Erzincan'daki toprak kaymasının ardından Fırat Nehri boyunca alınan numunelerde kirlilik tespit edilmedi
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama

Benzer haberler

Samsun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi

Samsun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi

Karadenizli fındık üreticileri sıcaktan değil zirai dondan tedirgin

Samsun'da eski tütün depoları "ihracat üssü"ne dönüştü

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Samsun'da şubat ayında "bahar" havası yaşanıyor

Samsun'da şubat ayında "bahar" havası yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet