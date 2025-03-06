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Kültür

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" çocuk müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Erkut Kargın  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneledi Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

"Uyuyan Güzel" masalından esinlenen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu edinen müzikal, eserin yazarlarından Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye konuldu.

Eserin koreografisi Zeynep Bengier, kostümleri Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzası taşıyor.

On dört şarkının yer aldığı "Masal Şatosu" çocuk müzikalinin konusu ise şöyle:

"Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir 'Ya-Pi' yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Doralion kentinin güzel prensesi, soytarı Çatlak Çanak'ı prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş, prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkarlar."​​​​​​

Çocukların ilgi gösterdiği müzikal, yarın saat 11.00'de tekrar sahnelenecek.

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