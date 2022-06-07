Dolar
16.77
Euro
17.93
Altın
1,850.19
ETH/USDT
1,782.00
BTC/USDT
29,948.00
BIST 100
2,648.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Dikimevi’nden yayındayız. Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Keçiören Uyanış Mahallesi’nden yayındayız. Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
logo
Kültür

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edildi.

Ahmet Esad Şani   | 07.06.2022
Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı Kaynak: Üsküdar Belediyesi

İstanbul

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Küplüce Mezarlığı'nda düzenlenen programda konuşan yazar Osman Koca, Cahit Zarifoğlu'nun çok yönlü bir kişilik olduğunu söyledi.

Zarifoğlu'nu sadece bir şair olarak düşünmenin büyük bir yanılsama olacağını ifade eden Koca, "Cahit Zarifoğlu güçlü şiirinin yanı sıra özellikle düz yazı ve çocuk edebiyatı alanında ürettiği eserlerle de örneğine az rastlanır bir düşünce insanıdır." dedi.

Yazar Furkan Çalışkan da Zarifoğlu'nun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Şiirle, babamın dolabında bulduğum 'Mavera' dergisi aracılığıyla tanıştım. Cahit Zarifoğlu, hayatımın seyrini değiştiren insandır. Bunca zaman geçtikten sonra anladım ki ülkemizin derin imgesi Cahit Zarifoğlu, eserlerinde kendisini gösteriyor. Çünkü onun tüketilebilir bir imgesi yok, her okumanızda farklı anlamlar kazanan bir değere sahip. Eserleri her çağda, her zaman ve her nesilde karşılık buluyor." diye konuştu.

Anma programında Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri tarafından Zarifoğlu'nun şiirleri seslendirildi, usta şairin torunu Melike Hüma Koç da dedesi için yazdığı şiiri okudu.

Programa Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, edebiyatçılar Müstakim Haksal, Nurettin Durman, Şakir Kurtulmuş, Ali Kemal Temizer ile Asım Gültekin Gençlik Merkezi öğrencilerinin yanı sıra Cahit Zarifoğlu'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak
Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı
SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı
Aydın'da buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı

'Yedi Güzel Adam' şairi Cahit Zarifoğlu vefatının 35. yılında anılıyor

Türküleşen bir şair: Abdurrahim Karakoç

Türküleşen bir şair: Abdurrahim Karakoç
Mavi Gözlü Dev Nazım Hikmet vefatının 59. yılında yad ediliyor

Mavi Gözlü Dev Nazım Hikmet vefatının 59. yılında yad ediliyor
Hattat Hamid Aytaç, vefatının 40. yılında kabri başında anıldı

Hattat Hamid Aytaç, vefatının 40. yılında kabri başında anıldı