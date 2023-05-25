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Kültür

Rize'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Rize'de, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı.

Fikret Delal  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Rize'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı Fotoğraf: Fikret Delal - AA

Rize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Rize Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Çay Çarşısı'nda etkinlik organize edildi.

Rize mutfağında önemli yeri olan karalahana çorbası, yaylacıların yayla yolunda azık olarak kullandığı Hemşin ketesi ile meşhur Laz böreği, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Etkinlikte, Rize Ticaret Borsasınca "Çay Demleme ve Sunum Yarışması" da düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, gazetecilere, Türkiye'nin çok geniş bir mutfağa sahip olduğunu belirterek, "Dünyada da genel kabul gören Türk mutfağı kavramı var. Bizim sahip çıkmamız gereken önemli bir değer." dedi.

Rize çayının da özel olduğuna dikkati çeken Çeber, "Her şeyi ile istifade etmeye çalıştığımız bir ürün. Ülkemizin en önemli ürünlerinden birisi. Rize çayını da mutfak faaliyetlerimizde çok kullanıyoruz." diye konuştu.

Yarışmaya katılan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Marwah Khudur ise "Rize çayı çok güzel ve hafif. Kendi ülkemde çay içtiğim zaman şeker kullanıyordum şimdi ise kullanmıyorum, hafif bir tadı var." değerlendirmesinde bulundu.

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