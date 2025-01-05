Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,621.20
BTC/USDT
97,865.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Rewind/Roma" sergisinin kitabı CerModern'de tanıtıldı

Roma'nın zamansız ruhunun desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştüğü "Rewind/Roma" sergisi kapsamında hazırlanan kitabın tanıtımı, sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla CerModern'de yapıldı.

Şeyma Güven  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
"Rewind/Roma" sergisinin kitabı CerModern'de tanıtıldı

Ankara

Alarm-Art grubundan sanatçılar Hakan Esmer, Serdar Leblebici, Özgür Eryılmaz ve Semih Kaplan'ın, Roma'yı sanatsal bir arayışla yeniden keşfettiği çalışmalarını bir araya getiren sergide, Vatikan müzeleri, Borghese Galerisi ve Sistina Şapeli gibi ikonik duraklar yer alıyor.

Sergide, sanatçıların İtalya'ya yaptığı sanatsal seyahatin fotoğrafları Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'ün imzasını taşıyor.

Bu çerçevede, sergi kapsamında hazırlanan kitabın tanıtımı CerModern'de yapıldı.

Kitaba ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan serginin küratörü Erkan Doğanay, projenin tarihine not düşmesi açısından kitabı çok önemli gördüklerini, derlenen kitapla serginin kalıcılığını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Doğanay, "Biz Roma izlenimlerini bu kitapla belgeledik ve burada sergilenen eserlerle birlikte görsel kurgusu tamamlandı, kitap da bu açıdan sergiyi ve Roma'yı anlatacak bir esere dönüştü." ifadelerini kullandı.

Kitap tanıtımına gelen ziyaretçilerden sanat tarihçisi Merve Korkmaz da sergiyi birden fazla kez gezdiğini, Ankara'da bu tarz sergilerin olmasını değerli bulduğunu ve kitabı okumak için heyecanlandığını dile getirdi.

Sanatseverler "Rewind / Roma" sergisini 12 Ocak'a kadar ziyaret edebilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarmadan Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümüne ilişkin videolu paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Tekin'den AK Parti'li Abiş'e geçmiş olsun ziyareti
Antalya sahillerinde yeni yılın ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı
Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı
İngiltere'de cansız bedeni bulunan Türk akademisyen İzmir'de defnedildi

Benzer haberler

"Rewind/Roma" sergisinin kitabı CerModern'de tanıtıldı

"Rewind/Roma" sergisinin kitabı CerModern'de tanıtıldı

Başkentte "ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın" sergisi açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet