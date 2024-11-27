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Kültür

"Rewind/Roma" adlı sergi 12 Aralık'ta CerModern'de açılacak

"Alarm-Art" grubundan bazı sanatçıların, Roma'nın zamansız ruhunu desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştürdüğü "Rewind/Roma" adlı sergi, 12 Aralık'ta CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

Esin Işık  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
"Rewind/Roma" adlı sergi 12 Aralık'ta CerModern'de açılacak

Ankara

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, Alarm-Art grubundan sanatçılar Hakan Esmer, Serdar Leblebici, Özgür Eryılmaz ve Semih Kaplan'ın, Roma'yı sanatsal bir arayışla yeniden keşfettiği çalışmaları, "Rewind/Roma" adlı sergide bir araya getirildi.

Çalışmada, sanatçıların İtalya'ya yaptığı sanatsal seyahate Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de fotoğrafçılığıyla eşlik etti.

Sanatçıların, Roma'nın zamansız ruhunu desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştürdüğü, Vatikan Müzeleri, Borghese Galerisi ve Sistina Şapeli gibi ikonik durakların yer aldığı "Rewind/Roma" adlı sergi, 12 Aralık'ta CerModern'de ziyarete açılacak.

Sanatseverler, sergiyi 12 Ocak 2025'e kadar gezebilecek.


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