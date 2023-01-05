Ressam İlhami Atalay'ın çalışmaları AKM'de sergilendi
Usta sanatçı İlhami Atalay'ın yüzlerce eseri arasından seçtiği resim çalışmaları Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sergilendi.
İstanbul
Atalay'ın 75. doğum günü çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyesi ile organize ettiği sergide, sanatçının macerasını, sanat anlayışını, felsefesini ve Türk sanatının "gelenekten günümüze kadar ki yüzlerce yıllık bağlantısını" yansıttığı 33 özel eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sergi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2023'ün AKM'deki ilk sergisinde Atalay'ın eserlerinin sergilendiğini belirterek, "55 yıldır sanatını icra eden usta sanatçımız İlhami Atalay'ı AKM'mizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz." dedi.
Yavuz, serginin 15 Ocak'a kadar ziyarete açık olacağını kaydederek, yeniden inşa edilen AKM'de bu tarz etkinlikleri çoğaltmayı planladıklarını vurguladı.
Ressam Atalay ise 55 yıllık sanat macerası boyunca yaptığı çalışmaların sadece küçük bir kısmını bu sergiye sığdırabildiğini söyledi.
"Akıncılar, alemler, zikir, Anadolu, kartallar ve hiçlik gibi serilerden örnekler koyduk." ifadesini kullanan Atalay, 500'e yakın eserinin sergilenmeyi beklediği bilgisini paylaştı.
Açılış etkinliğine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.