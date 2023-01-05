Dolar
18.77
Euro
19.77
Altın
1,835.60
ETH/USDT
1,250.00
BTC/USDT
16,841.00
BIST 100
5,116.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ressam İlhami Atalay'ın çalışmaları AKM'de sergilendi

Usta sanatçı İlhami Atalay'ın yüzlerce eseri arasından seçtiği resim çalışmaları Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sergilendi.

Ömer Faruk Yıldız   | 05.01.2023
Ressam İlhami Atalay'ın çalışmaları AKM'de sergilendi Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Atalay'ın 75. doğum günü çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyesi ile organize ettiği sergide, sanatçının macerasını, sanat anlayışını, felsefesini ve Türk sanatının "gelenekten günümüze kadar ki yüzlerce yıllık bağlantısını" yansıttığı 33 özel eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2023'ün AKM'deki ilk sergisinde Atalay'ın eserlerinin sergilendiğini belirterek, "55 yıldır sanatını icra eden usta sanatçımız İlhami Atalay'ı AKM'mizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Yavuz, serginin 15 Ocak'a kadar ziyarete açık olacağını kaydederek, yeniden inşa edilen AKM'de bu tarz etkinlikleri çoğaltmayı planladıklarını vurguladı.

Ressam Atalay ise 55 yıllık sanat macerası boyunca yaptığı çalışmaların sadece küçük bir kısmını bu sergiye sığdırabildiğini söyledi.

"Akıncılar, alemler, zikir, Anadolu, kartallar ve hiçlik gibi serilerden örnekler koyduk." ifadesini kullanan Atalay, 500'e yakın eserinin sergilenmeyi beklediği bilgisini paylaştı.

Açılış etkinliğine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı
Çekmeköy'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu
Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizini Sahil Güvenlik önledi
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama

Benzer haberler

Ressam İlhami Atalay'ın çalışmaları AKM'de sergilendi

Ressam İlhami Atalay'ın çalışmaları AKM'de sergilendi

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın gala gecesi İstanbul'da yapıldı

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, AKM'nin sanatla dolu dolu geçen bir yılını değerlendirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet