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Kültür

Rami Kütüphanesi'nde konservasyon teknikleri atölyesi düzenlendi

Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından düzenlenen "12. Yüzyıla Tarihlenen Erken Dönem Bir Yazma Eserde Bozulmalar: İnceleme ve Konservasyon Teknikleri" başlıklı atölye meraklılarıyla buluştu.

Ahmet Esad Şani  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Rami Kütüphanesi'nde konservasyon teknikleri atölyesi düzenlendi Fotoğraf: Ahmet Esad Şani - AA

İstanbul

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, uzman restoratör Kevser Görgülü Uçar'ın anlatımıyla "Şerhu Muhtasari't-Tahavi" eserinin restorasyon süreci ele alındı.

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Erken dönem yazma eserin yakından incelendiği etkinlikte, yapım teknikleri, geçirdiği onarımlar, eserde görülen bozulmalar ve tüm bu etkenlerin konservasyon kararlarına olan etkileri değerlendirildi.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte, Damat İbrahim Paşa Koleksiyonu'na kayıtlı eser üzerinde yapılan çalışmalara, kullanılan araç ve malzemelere ilişkin bilgiler de verildi.

Şifahane hakkında

Rami Kütüphanesi bünyesinde Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı tarafından kurulan Şifahane'de, kütüphane envanterine kayıtlı el yazmalarının ve nadir matbu eserlerin onarımları gerçekleştiriliyor.

Kitapların bozulma durumu kütüphane bünyesindeki laboratuvarda yapılan çalışmalarla incelenip tespit edilerek, uzmanlar tarafından en az müdahale ile restorasyon çalışması özenle tamamlanıyor.

Şifahane'de bakım gören eserler uygun koşullarda depolama alanlarında muhafaza edilirken, düzenli olarak bakımları da yapılıyor. Özel bir mimari tasarımla inşa edilen Şifahane'de yapılan kitap restorasyonu çalışmaları, kütüphane ziyaretçileri tarafından da eş zamanlı olarak izlenebiliyor.

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