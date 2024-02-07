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Kültür

"Rafadan Tayfa: Hayrimatör" filmini 2 milyon 302 bin kişi izledi

TRT Ortak Yapımı "Rafadan Tayfa: Hayrimatör", vizyondaki altıncı haftasında 2 milyon 302 bin kişi tarafından izlendi.

Ahmet Esad Şani  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
"Rafadan Tayfa: Hayrimatör" filmini 2 milyon 302 bin kişi izledi

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının geçmişin ve geleceğin ortasında dev bir maceraya hazırlanmalarını konu alan yapım, gişedeki filmleri geride bıraktı.

Türkiye'de aktif tüm sinema salonlarının yanı sıra Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, Birleşik Krallık ve Azerbaycan'da da izleyiciyle buluşan yapım, yurt dışındaki sinemaseverler tarafından da beğeniyle karşılandı.

Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ve müziklerini İsmail Fidan'ın üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Uzaya çıkan en genç insan olarak oldukça popüler olan Hayri'nin 'Yüzyılın İcadı' olarak tanıttığı ve mühendislik harikası olarak tasarladığı 'Hayrimatör', Zobi'nin de desteğiyle çalıştırılır. Ancak bu kez de kötüler devreye girecektir. Kötülerin icadı ele geçirmesi halinde, tüm dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'i bu kez hiç olmadığı kadar zorlu bir görev beklemektedir."

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