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Kültür

"Qumra Sinema Günleri" 10-15 Mart'ta düzenlenecek

Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen "2023 Qumra Sinema Günleri", 10-15 Mart'ta Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Salih Şeref, Fatih Türkyılmaz  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
"Qumra Sinema Günleri" 10-15 Mart'ta düzenlenecek

İstanbul

Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen "2023 Qumra Sinema Günleri", 10-15 Mart'ta Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılışı Lübnanlı yönetmen Ali Cherri'nin "The Dam" filmiyle yapılacak.

Festivalde, ustalık eğitimi verecek isimler arasında, İngiliz oyun yazarı, senarist ve yönetmen Christopher Hampton, film ve tiyatro yapımcısı David Parfitt, kostüm tasarımcısı Jacqueline West, İskoç film yapımcısı Lynne Ramsay ve İngiliz yönetmen Michael Winterbottom yer alacak.

Etkinlikte Erige Sehiri'nin "Under The Fig Trees", Amil Shivji'nin "Tug of War", Maha Haj'ın "Mediterranean Fever", Emmy ödüllü senarist ve yönetmen Bassem Breche'nin "Riverbed", Jessica Beshir'in "Faye Dayi", Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria" ve Damien Ounouri ile Adila Bendimerad'ın yönettiği "The Last Queen" yapımları da izleyiciyle buluşacak.

23 ülkeden 44 proje katılacak

Amatör film yapımcılarının senaryodan beyaz perdeye yolculuğunu destekleyen etkinlik, dünyanın her yerinden sinemacıları küresel sinema ustaları ve endüstri uzmanlarıyla buluşturuyor.

Katılımcılara kapsamlı rehberlik programlarının yanı sıra önde gelen film endüstrisi profesyonelleriyle görüşme ve buluşma imkanları da sunan film günlerine, 23 ülkeden 44 proje katılacak.

Seçilen projeler arasında, 14 uzun metraj anlatı, 12 uzun metraj belgesel, 7 dizi ve 11 kısa film yer alacak.

Festival, 10-15 Mart'ta yapılacak yüz yüze etkinliklerin yanı sıra 19-21 Mart'ta çevrim içi oturumlarla karma formatta gerçekleştirilecek.

"Olağanüstü usta sinemacıları ağırlamaktan onur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doha Film Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, "Dünya çapında sinema severleri derinden etkileyen bu inanılmaz filmleri paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Gösterimler, hem Qumra delegelerine hem de bağımsız film izleyicilerine çok önemli kültürel ve sanatsal bağlam sağlıyor. Gelişmekte olan film yapımcılarını senaryodan ekrana yolculuklarıyla beslemek için endüstri etkinliğimiz misyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Olağanüstü usta sinemacıları ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu başarılı film profesyonellerinin sağladığı mentorluk, seçilen film yapımcılarının ve projelerinin başarısı için paha biçilmez olacaktır." ifadelerini kullandı.

Doha Film Enstitüsü Sanat Danışmanı Elia Süleyman ise masterclasslarda dünya sinemasının usta isimlerinin ağırlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Film yapımcılarına, yaratıcılık yolculuklarında inanılmaz fayda sağlayacak benzersiz bir bakış açısı getireceğine inanıyorum. Her biri sinemada kendine özgü deyimler oluşturdu. Bu isimler zanaatlarına benzersiz bakış açıları sunan ve dünya sinemasının standartlarını sürekli yükseltmenin ne olduğunu tanımlayan olağanüstü film yapımcıları."

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