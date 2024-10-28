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Kültür

Prizren’de Türk Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde inşa edilecek Türk Kültür Merkezi’nin temeli törenle atıldı.

Eren Beksaç  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Prizren’de Türk Kültür Merkezi’nin temeli atıldı Fotoğraf: Eren Beksaç - AA

Prizren

Prizren’de yapımına başlanan merkezin temel atma törenine Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi, Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj’ın yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileriyle davetliler katıldı.

Büyükelçi Angılı, törende yaptığı konuşmada, Kosova’daki Türk toplumunun kalbinin Prizren şehrinde attığını belirterek, Prizren’in kimliğini oluşturan toplulukların bir arada yaşama kültürünü göstermesi bakımından bu merkezin çok önemli olduğunu söyledi.

İnşa edilecek Türk Kültür Merkezi’nin Prizren’deki Türk topluluğunun birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağını kaydeden Bakan Damka da Kosova Türklerinin sanat ve kültürünün gelecek nesillere bu merkezde aktarılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Totaj ise Türk toplumunun çok boyutlu, çok kültürlü, çok dilli olarak bilinen Prizren şehrinin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından merkezin temeli atıldı. 2026 yılında tamamlanması öngörülen Türk Kültür Merkezi, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor ile Bölgesel Kalkınma Bakanlığının destekleriyle Prizren Belediyesi tarafından inşa edilecek. Türk kültürünü yaşatmak için hizmet verecek merkezin bünyesinde kütüphane, tiyatro salonu, sergi alanı gibi kültür ve sanata hizmet edecek alanlar yer alacak.

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