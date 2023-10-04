Dolar
27.55
Euro
28.93
Altın
1,821.24
ETH/USDT
1,642.20
BTC/USDT
27,655.00
BIST 100
8,333.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Piyanist Tuluyhan Uğurlu Sakarya'da konser verdi

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Sakarya'da sanatseverlerle buluştu.

Emre Ayvaz  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Piyanist Tuluyhan Uğurlu Sakarya'da konser verdi Fotoğraf: Emre Ayvaz/AA

Sakarya

Uğurlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni sezon kültür sanat etkinliklerinin açılışı dolayısıyla Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konser verdi.

Uğurlu, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hazırladığı "Güneş Ülke Anadolu" isimli eseriyle Anadolu'nun tarihini müzik ve görüntülerle anlattı.

Kaval sanatçısı Murat Toraman da ​​​​​​​konserin belli bölümlerinde Uğurlu'ya eşlik etti.

Uğurlu, güzel duygularla dolu bir akşam olduğunu belirterek, Sakarya'yı ve Sakarya'da olmayı çok sevdiğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sadece rutin belediyecilik çalışmalarıyla değil kültür sanat etkinlikleriyle de vatandaşların hayatına dokunduklarını dile getirdi.

Sakarya'nın kültürel ve sanatsal zenginliğiyle de bir başka olduğunu belirten Yüce, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz kültür sanat sezonu da bunun en değerli örneğidir. Bugün itibarıyla düzenleyeceğimiz konferanslardan panellere, imza günlerinden dinletilere, sinema günlerinden tiyatro gösterimlerine kadar geniş yelpazeye sahip etkinliklerle yine sanatseverlerin tercihi olacağız." diye konuştu.

Her kesimden vatandaşın kültür sanat etkinliklerine erişimini ve bu zenginlikten faydalanmalarını sağlayacaklarını anlatan Yüce, her zaman sanat ve sanatçının yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Programda AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de bir söyleşi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş başkanlığınca toplandı
Kars'ta aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 22 hedef imha edildi
Türkiye'deki su havzalarının kuraklık yönetim planlarıyla korunması hedefleniyor
Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı

Benzer haberler

Piyanist Tuluyhan Uğurlu Sakarya'da konser verdi

Piyanist Tuluyhan Uğurlu Sakarya'da konser verdi

Bolu'daki Diş Hekimliği Fakültesi bölge illere hizmet veriyor

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi son yağışlarla 6 santimetre arttı

Lubo-Milo folk topluluğu İstanbul'da konser verdi

Lubo-Milo folk topluluğu İstanbul'da konser verdi
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasının ardından kara yolu ulaşıma kapandı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasının ardından kara yolu ulaşıma kapandı
Sakarya'da bir araya gelen ev hanımları "kırıp dökmeden" evleri yeniliyor

Sakarya'da bir araya gelen ev hanımları "kırıp dökmeden" evleri yeniliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet