ADOB yeni sanat sezonunda perdesini "Andrea Chenier" operasıyla açtı
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 2023-2024 sanat sezonuna "Andrea Chenier" operasını sahneleyerek başladı.
Ankara
İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden "Andrea Chenier", Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Fransız İhtilali'nde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Chenier'in kısa yaşam öyküsünün anlatıldığı eserin rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz yaptı.
Orkestrayı Şef Sunay Muratov yönetti.
Koro şefliğini Mario Maurizio'nun, koreografisini Özge Ay'ın üstlendiği eserde dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı ise Fuat Gök imzasını taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.