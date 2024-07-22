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Kültür

Pink Martini İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Albümlerinde Türkçe dahil 25 dilde şarkılara yer veren ABD'li müzik grubu Pink Martini, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Ömer Mirza Şeker  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Pink Martini İstanbul'da müzikseverlerle buluştu Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

Istanbul

Sevilen pek çok eserin yanı sıra "Katibim" parçasının da müzikseverlerin beğenisine sunulduğu konserde, grubun solistliğini yapan şarkıcı ve söz yazarı China Forbes'a dinleyiciler de eşlik etti.

Konserde "Je Ne Veux Pas Travailler" parçasını da seslendiren Forbes, grubun 30. yılını kutladıklarını ve bu şarkının Pink Martini piyanisti Thomas Mack Lauderdale ile 26 yaşında yaptıkları ilk şarkı olduğunu söyledi.

Forbes, izleyicilerin konsere ilgisi için çok mutlu olduklarını belirterek, hayranlarına Türkçe teşekkür etti.

Pink Martini

"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective" ve "Get Happy" albümlerinin de aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Pink Martini, Thomas Mack Lauderdale tarafından 1994'te ABD'nin Portland kentinde kuruldu.

ABD'li müzik grubu, The Boston Pops, San Francisco Senfoni Orkestrası, Hollywood Bowl Orkestrası ve Los Angeles Filarmoni Orkestrası gibi ünlü orkestralarla sahneye çıkmasının yanı sıra "Altın Plak" ve "Platin Plak"ın da aralarında yer aldığı birçok ödüle layık görüldü.

Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlayan topluluğun şarkıları, "La Casa De Papel"den "The West Wing" ve "Desperate Houseviwes"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

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