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Kültür

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik izleyiciyle buluşacak

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ahmet Esad Şani  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın Ahmet Özhan'ın sahneye çıkacağı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun "Vah Hüseyin" konseri, 24 Temmuz'da ise Cem Mansur'un şefliğinde Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası İstanbul Konseri müzikseverlerle buluşacak.

Mevlevi Ayin-i Şerifi esnasında ayinin her bir selamının ve aşamalarının sembolik anlamları anlatılarak sema mukabelesinin yapılacağı "Anlatımlı Sema Mukabelesi" gösterisi 25 Temmuz'da AKM'de sahnelenecek.

AKM'de 24-25 Temmuz akşamı "Kapıların Dışında" tiyatro oyunu, AKM Yeşilçam Sinemasında ise 21-25 Temmuz arasında "Bir Zamanlar Gelecek: 2121" filminin gösterimi gerçekleştirilecek.

Maximum Uniq Açıkhava'da 26 Temmuz'da Alice Merton, 27 Temmuz'da Electric Garden, 28 Temmuz'da Lvbel C5 & Çakal konserleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Müziğiyle farklı janrları bir araya getiren söz yazarı, besteci, prodüktör ve aranjör Mert Demir, 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda sahneye çıkacak.

BtcTurk Vadi Açıkhava Konserleri'nde de bu hafta 26 Temmuz'da Mabel Matiz, 28 Temmuz'da ise Büyük Ev Ablukada Akustik konseri düzenlenecek.

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