Pera Müzesi'nde koleksiyon sergilerine yönelik ücretsiz rehberli tur düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyon sergilerini uzman rehber eşliğinde keşfetmek isteyen sanatseverler için 13 Mayıs'ta ücretsiz rehberli tur gerçekleştirecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, "Pera Müzesi Koleksiyon Sergilerinde Bir Yolculuk" başlıklı etkinlik saat 18.00'de başlayacak.

Tur kapsamında ziyaretçiler, müzenin dört farklı koleksiyon sergisini tek bir rota üzerinde bütüncül bir anlatıyla gezme imkanı bulacak.

Uzman rehber eşliğinde gerçekleştirilecek turda, 17 ve 19. yüzyıllardaki diplomatik ilişkileri ele alan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" ile Osmanlı sanat dünyasının önemli ismi "Osman Hamdi Bey" sergileri incelenecek.

Programda ayrıca, Anadolu'nun ekonomik tarihine ışık tutan "Ağırlık ve Ölçü Sanatı" ile Kütahya çiniciliğindeki dönüşümü sanatçı Minas Avramidis'in eserleri üzerinden sunan "Sıradışı Minas" sergileri de ziyaretçilere anlatılacak.