Dolar
39.14
Euro
44.77
Altın
3,359.56
ETH/USDT
2,646.80
BTC/USDT
105,891.00
BIST 100
9,334.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Paris'ten yola çıkan Orient Express Türkiye'ye ulaştı

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Gökhan Balcı  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Paris'ten yola çıkan Orient Express Türkiye'ye ulaştı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan tren, Paris'ten yola çıktı.

Orient Express treni Budapeşte ve Bükreş duraklarının ardından Türkiye'ye ulaştı. Trenin 64 yolcusu garda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gösteriyi ilgiyle izleyen yolcular, halk oyunları ekibi ile dans etti.

Tren çalışanları da yolcuların dansına eşlik etti.

Tren sefer yetkilisi Bruno Janssens, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Mayıs Cuma günü yolcularla Paris'ten yola çıktıklarını söyledi.

Budapeşte ve Bükreş'in ardından Türkiye'ye giriş yaptıklarını aktaran Janssens "Yolculuğumuzu İstanbul'da tamamlayacağız. Bu yılın ilk seferi. Ekim ayında da İstanbul'a bir seferimiz olacak. Paris'ten İstanbul'a uzanan tarihi ve efsanevi seyahati yapmak bizim için her zaman bir zevk." dedi.

"Türkiye favori ülkelerimden"

Yolculardan ABD vatandaşı Rand Mason da harika bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin favori ülkelerinden biri olduğunu belirten Mason, "Bu yolculuk, hakkında çok şey bilmediğim ülkeleri görmek için harika bir imkan sunuyor. Çünkü bu ülkelerin tarihleri muhteşem. Yolculuğun en güzel kısmı İstanbul'a gelmiş olmak. Türk televizyon dizilerini izliyorum. Engin Akyürek ve Kıvanç Tatlıtuğ'u çok seviyorum. Türk dizilerini severek izliyorum." diye konuştu.

Mason, İstanbul'da boğaz turu yapıp gezeceklerini dile getirdi.

Lübnan asıllı ABD vatandaşı John Hajjar da kendilerini karşılamaya gelen halk oyunları ekibi ile dans etti.

Türkiye'ye geldiği için için mutlu olduğunu belirten Hajjar, "Paris'ten başlayan 5 günlük yolculuğumuz oldukça güzeldi. İstanbul'u görmeyi dört gözle bekliyorum. Yaklaşık 40 yıl önce öğrenciyken İstanbul'a gelmiştim. Lübnan asıllıyım, davul ve zurna ile dansçıları gördüğüm için mutluyum. Harika bir kültür. Lübnan ile Türkiye'nin paylaştığı çok şey var. Türkiye'nin tarihi toprakları ve kültürünü keşfetmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından hareket eden trenin öğleden sonra son durağı İstanbul'da olması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek takipçili sahte sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı
Başkentte toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek
Kırşehir'de jandarmanın yol kontrolünde 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat bulundu
İstanbul Valisi Gül, bu yılın ilk 5 ayının emniyet verilerini açıkladı
İstanbul'da doktora çarparak ölümüne neden olan sanığın 6 yıla kadar hapsi istendi

Benzer haberler

Paris'ten yola çıkan Orient Express Türkiye'ye ulaştı

Paris'ten yola çıkan Orient Express Türkiye'ye ulaştı

Trakya geçen ay 204,4 milyon dolarlık ihracata imza attı

TÜRASAŞ en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 225'inciliğe yükseldi

Kapıkule'de tırda tarihi eser niteliğinde 12 bin 770 sikke ve obje ele geçirildi

Kapıkule'de tırda tarihi eser niteliğinde 12 bin 770 sikke ve obje ele geçirildi
Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Kurban Bayramı için trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak

Kurban Bayramı için trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet