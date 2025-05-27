Paris'teki OECD merkezinde Türk mutfağına ait lezzetler tanıtıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde, Türk mutfağına ait lezzetler tanıtıldı.
Paris
Türkiye'nin OECD nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından, OECD Genel Merkezi'nde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, OECD nezdinde çok sayıda ülkenin daimi temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri ve OECD görevlileri katıldı.
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Türk mutfağının köklü geleneklerini yansıtan baklava ve yaprak sarması gibi klasik lezzetlerin davetlilere ikram edildiği etkinlik, büyük ilgi topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.