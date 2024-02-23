Dolar
31.09
Euro
33.65
Altın
2,019.82
ETH/USDT
2,942.60
BTC/USDT
51,156.00
BIST 100
9,394.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da ilgi görüyor.

Ali Bilge  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

Pamukkale'de 10 yıl önce başlayan balon turları, her geçen yıl artan turist sayısıyla bölgede sektör haline dönüştü. Şu anda 19 firmanın 40 balonla hizmet verdiği Pamukkale'de geçen yıl 107 bin turist bölgeyi havadan izleme fırsatı buldu.

Bu yıl 200 bin turiste ulaşmayı hedefleyen sektör temsilcileri, misafirlerine bölgenin güzelliklerini havadan izletmek istiyor.

Turlar, gün doğumuyla başlıyor

Balon turuna katılmak isteyenler gün doğumundan önce travertenler bölgesinde belirlenen kalkış noktalarına geliyor. Turistlerin bazıları da uçuşları izlemek için aynı bölgede toplanıyor. Balonların hazırlanışını izleyen turistler rengarenk balonlarla fotoğraf çektiriyor.

Yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe kadar çıkan balonlar ortalama 45 dakika havada kalıyor.

Bölgede balon turu hizmeti veren Nevzat Köse, AA muhabirine, turist potansiyelinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Ziyaretçilerin Pamukkale'nin eşsiz güzelliklerinin havadan izleme imkanı bulduğunu dile getiren Köse, şöyle konuştu:

"Bu sene balon turuna katılan turist sayısının geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıkarak 200 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz. Sıcak hava balonlarına en çok Rusya ve Polonya'dan gelen turistler ilgi gösteriyor. Kış döneminde ise daha çok Latin Amerika ve Uzak Doğu'dan misafirleri ağırlıyoruz. Pamukkale bölgesi havacılık alanında muazzam bir doğaya ve coğrafi yapıya sahip. Bu özelliği, burada hava turizminin her geçen gün gelişmesine olanak sağlıyor. Pamukkale'de sıcak hava balonuyla 12 ay uçuş yapılabiliyor, coğrafi yapısı ve iklim şartları çok elverişli."

Köse, Pamukkale'nin Türkiye'nin büyük 2. balon uçuş sahası olduğunu sözlerine ekledi.

İzmir'in Selçuk ilçesinden gelen Celal Erkan da Pamukkale'de balon turuna katıldığını söyledi.

İlk kez balon turuna katıldıklarını anlatan Erkan, "Daha önce Pamukkale'ye çok gelmiştim ama balondan ilk kez görme şansım oldu. Pamukkale'nin manzarasını ve travertenleri yukarıdan görmek çok keyifliydi. Çok güzel bir uçuş gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-8" operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı
Otomotiv ile lastik şirketleri Kars'ta araçların güvenlik testini sürdürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'nu tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaştıracağız
'Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdüreceğiz'
Sanal alemde suçla mücadeleye "Sibergöz" kalkanı

Benzer haberler

Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor

Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor

Iğdır'daki Üçkaya Vadisi karla kaplandı

Iğdır'daki donan Üçkaya Gölü havadan görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet