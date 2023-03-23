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Kültür

"Özel Bir Hediye" sinemaseverlerle buluşacak

Fransız yönetmen James Huth'ın yönetmen koltuğunda oturduğu başrollerini Jamel Debbouze, Daniel Auteuil ve Alice Belaidi'nün paylaştığı "Özel Bir Hediye" filmi vizyona girecek.

Fatih Türkyılmaz  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
"Özel Bir Hediye" sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli olmak üzere, komedi, animasyon, aksiyon ve korku türlerinde 6 yapım vizyona girecek.

Fransız yönetmen James Huth'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Özel Bir Hediye" filminin başrollerini Jamel Debbouze, Daniel Auteuil ve Alice Belaidi paylaştı.

Sosyal sınıf çatışmalarının işlendiği komedi türündeki Fransız yapımı filmin konusu şöyle:

"Komşuları, ailesi ve eşi Alice ile Paris’in toplu konutlarında yaşayan Sami, temiz kalpli ancak aklı bir karış havada bir adamdır. Bir gün Fransa’nın en zengin adamı Philippe Etienne, Sami’nin çalıştığı alışveriş merkezini oğlunun doğum günü için kapatır ve hediye olarak ne isterse almasını söyler. Alexandre ise kendine oyuncak olarak, gece bekçisi Sami’yi seçer."

"Sekiz Dağ"

Belçika, Fransa, İtalya ortak yapımı "Sekiz Dağ", Alp dağlarının benzersiz doğası ve şartlarında, çocukken tanışan Pietro ile Bruno'nun dostluk hikayesini konu alıyor.

Felix van Groeningen ile Charlotte Vandermeersch'nin yönettiği dram türündeki filmde, Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi ile Cristiano Sassella rol alıyor.

"Kestik Babacım"

"Kestik Babacım", günlük yaşamlarında sıkı dost olan yönetmen, senarist ve aktör üçlüsünün, bir aşk filmi çekme gayretini aktarıyor.

Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin yönetmenliğini Atakan Şatıroğlu üstlendi. Filmin başrollerini Erman Erbek, Yağmur Sevgi Koysal, Ceyhun Tutal ve Berkay Berkman paylaştı.

Haftanın korku ve animasyon filmleri

Japon yapımı animasyon film, "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-To the Swordsmith Village"in yönetmen koltuğunda Haruo Sotozaki oturuyor.

Onur Aldoğan'ın yönettiği yerli korku filmi "Gerçek Cinler 2"de Gizem Noyan, Lara Fandaklı, Onur Aldoğan ile Sinan Taşkan rol aldı.

Yönetmenliğini Murat Kuşçu ve Feyza Aydın Kılıç'ın yaptığı korku filmi "Motelde Katliam"ın oyuncu kadrosunda Feyza Aydın Kılıç, Aleyna Kılıç, Bülent Mert ve Şevki Özcan yer aldı.

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