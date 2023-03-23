Albaraka Türk'ün "İyilik Vakti" sergisi sanatseverlerle buluştu
Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın infak, yardımlaşma ve yardımseverlik temalı ödüllü eserlerinin yer aldığı "İyilik Vakti" sergisi açıldı .
İstanbul
Taksim Camisi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Taksim Camisi İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Altan Elmas, vakıf olarak açılışından bugüne kadar Taksim Camisi'ni bir külliye olarak kıymetlendirmeye gayret ettiklerini söyledi.
Serginin açılmasına verdikleri destekten dolayı Albaraka Türk yöneticilerine teşekkür eden Elmas, "Geçen yıl da Ramazan'ın arife günü hat sergimizi açmıştık. Bu yıl da yine çok güzel bir hat sergisiyle destek vermiş oldular." dedi.
Camiye ve vakfın çalışmalarına değinen Elmas, çok amaçlı salonu, kitapevi, aşevi ve bütün mekanlarıyla bir külliye olarak tasarlanan Taksim Camisi'nin, İslami faaliyetlere ve kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını ifade etti.
"Müstesna eserlerle sizleri buluşturduğumuz için mutluyuz"
Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, hat yarışmasının kıymetli eserlerinden oluşan ve bu yıl ikinci kez Taksim Camisi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşan serginin gelenekselleşmesini istediklerini söyledi.
Son dönemde yaşanan afetlerin infak ve iyilik temalarının önemini bir kez daha gösterdiğine işaret eden Emeç, "Müstesna bir zamanda, müstesna bir mekanda, hat üstatlarımızın müstesna eserleriyle sizleri buluşturduğumuz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Emeç, Albaraka Türk olarak 40 yılı aşkın süredir hem İslami finansın gelişmesi noktasında ilk olmanın verdiği sorumlulukla ciddi adımlar attıklarını, aynı zamanda çeşitli sanat alanlarına destek olmaya çalıştıklarını anlattı.
İslam sanatlarının korunması, tanıtılması için de ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Emeç, "Ona yakın ülkede ve Türkiye'de de yirmiye yakın şehirde bu sergilerimizi açtık. Önümüzdeki dönemde de bunlara devam etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci ile sanatçılar Prof. Dr. Fatih Özkafa, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Savaş Çevik ve Nilüfer Kurfeyz de sergiye ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardı.
Konuşmaların ardından usta hat sanatçılarının infak ve yardımlaşma temalı hüsnühat eserlerinin yer aldığı sergi, kurdele kesilerek açıldı.
Daha sonra katılımcılar, Prof. Dr. Fatih Özkafa'nın rehberliğinde sergiyi gezerek eserlere ilişkin bilgi aldı.
Sergi, ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.