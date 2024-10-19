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Kültür

Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan ve 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Ümit Aksoy  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ümit Aksoy/AA

İstanbul

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında taziyeleri, sanatçının annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti.

Yapımcı ve yönetmen Birol Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vural Çelik'le çok yakın ve özel bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vural, enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı. Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil. Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayımladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun."

"Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzüntülüyüm"

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Çelik'le 2009'da bir televizyon programında tanıştığını belirterek, "Onunla yolumuz Seksenler dizisinde keşişti ve 4 sezon birlikte çalıştık. Buraya gelirken de arkadaşlarla birbirimize şaşkın olduğumuzu söyleyip durduk. Kendisini çok erken kaybettik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yavuz Seçkin de Çelik'in arkadaş canlısı bir mizacı olduğunu anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi:

"Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzüntülüyüm. Arada mesajlaşır ve şakalaşırdık. Güzel kalbi olan birisiydi fakat bir yandan da içine kapanık ve yalnızdı. Bu bizim sektörün genel durumudur. Etrafınızda çok fazla dostunuz varmış gibi düşünürsünüz ama öyle değildir. Vural da bunu yaşadı. Mekanı cennet olsun."

"Her anı mizah dolu bir insandı"

Oyuncu Ferdi Akarnur, Çelik'le uzun zamana dayanan dostlukları bulunduğunu, son zamanlarda yoğunluktan dolayı fazla görüşemediklerini ve çok üzgün olduğunu söyledi

Oyuncu Begüm Öner, Vural Çelik'in neşesini kaybetmeyen ender insanlardan birisi olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir hatıram yok. Bize yaşattığı güzel anlar için de buradan ona teşekkür ederim. Huzur içinde uyusun." şeklinde konuştu.

Oyuncu Sarp Apak, Çelik'in nevi şahsına münhasır bir insan olduğunu aktararak, "Bizi setlerde çok güldürürdü ve eğlendirirdi. Birlikte çalıştığımız zamanlarda da bazı sağlık sorunları vardı ama bunları çok önemsemezdi. Son görevimizi yapmaya geldik, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Vural Çelik'in farklı ve güzel bir insan olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Her anı mizah dolu bir insandı. Elbette dertleri de vardı ama anlatmaktan ziyade bunu içine atardı. Bu biraz, komedi oyuncularının kaderi ve yapısıdır. Biz çok güler ve eğlenirdik. Nur içinde yatsın."

Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Vural Çelik hakkında

Ankara'da 1973'te dünyaya gelen Vural Çelik, 1989'da Levent Kırca Tiyatrosu'na, ardından da Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi.

Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM'ye katılan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" dizisinde rol aldı.

"Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle ünü geniş kitlelere yayılan Çelik, "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.​​​​​​​

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