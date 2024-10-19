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Kültür

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde dijital sergiler yoğun beğeni topluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde tarihi mekanlar dijital sergilere ev sahipliği yapıyor.

Osman Bilgin  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde dijital sergiler yoğun beğeni topluyor Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli ve renkli kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

Festival kapsamında merkez Sur ilçesinde tarihi Dağkapı 1 ve 2 Nolu burçta açılan "Cosmoscontact" adlı dijital sergi, uzay ve evren temalarını işleyen çarpıcı eserleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de de "Sonsuzluk Kapıları" adlı dijital sergi, katılımcılara modern teknolojiyi ve geleneksel mimariyi buluşturan yenilikçi bir deneyim sunuyor. Sergi, sonsuzluk teması etrafında kurgulanmış interaktif görseller ve projeksiyonlarla ziyaretçiler için büyüleyici görsel bir ortam hazırlıyor.

Kentin tarihi mirasına ve modern sanatın gücüne dikkat çekilen sergilerle, şehrin kültürel zenginlikleri sanatseverlerle buluşturuluyor.

Vatandaşlardan Güneş Düşünekli, festival kapsamındaki etkinlikleri sıkı bir şekilde takip ettiğini söyledi.

Cosmoscontact sergisinden büyülendiğini belirten Düşünekli, "Sergiyi oluşturan çok güzel renkler, desenler mevcut. Hem Diyarbakır'ın Ongözlü Köprüsü hem de diğer tarihi unsurları çok güzel resmedilmiş. Bu tarz etkinliklerin kentimizde her zaman yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Helin Kazan da festival ile şehrin havasının değiştiğini dile getirerek, festival kapsamındaki etkinlikleri takip etmeye çalıştığını belirtti.

Cosmoscontact sergisini gezdiğini aktaran Kazan, "Mutluyum, memnunum. Elimizden geldiğince var olan kaynakları, etkinlikleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretimde de ilk defa böyle bir sergiyle karşılaştım ve sergiyi çok beğendim." diye konuştu.

Aynur Peker ise Diyarbakır'da düzenlenen kültürel faaliyetlerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sonsuzluk Kapıları sergisi için tarihi Ulu Cami'ye geldiğini anlatan Peker, serginin çok güzel olduğunu söyledi.

Peker, "Diyarbakır güzel bir şehir. Sonsuzluk Kapıları sergisine hayran kaldım. Merak edenleri bekliyoruz Diyarbakır'ımıza." dedi.

Atölye çalışmaları yapıldı, çocuklar için gösteriler sunuldu

Bu arada, festivalde merkez Kayapınar ilçesinde Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde Mustafa Erdem ile "Pandomim Atölyesi" düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde ise, Sinema Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belgesel Eğitim Projesi Atölye Çalışmaları, Belgesel Sinema Atölyesi" Doç. Dr. Hakan Aytekin ve Bahriye Kabadayı Dal'ın katılımıyla düzenlendi.

Sur ilçesinde Yenikapı Hançepek Meydanı'na kurulan Çocuk Köyünde de çocuklara yönelik, atölyeler, oyunlar ve tiyatro oyun etkinlikleri yapıldı. Lisanslı çocuk oyunları ve etkinlikleri ile Karagöz Gölge Oyunu, Nasrettin Hoca Müzikali gibi geleneksel etkinlikler çocuklarla buluştu.

Çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı etkinlik çadırlarına çocuklar katılım sağladı.

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