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Kültür

Oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybetti

"Hayat Bilgisi", "Davetsiz Misafir" ve "Sevda Çiçeği" adlı yapımlarda rol alan, oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Fatih Türkyılmaz   | 21.12.2022
Oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybetti

İstanbul

Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medyada yayınladığı mesajda, demans hastalığıyla mücadele eden oyuncunun vefat ettiğini belirterek, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi gören sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, geçen aylarda Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.

Pakize Suda, 23 Nisan 1952'de dünyaya geldi. Henüz 7 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, ulusal gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı "Lezzete Yolculuk" programında sunuculuk yapan Suda, bir dönem "Her Şeyi Konuşalım" isimli magazin programında da yer aldı.

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